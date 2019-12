Puglia, 27 sì. Consiglio approva Bilancio previsione 2020

A seguito dell’intesa raggiunta in sede di conferenza dei capigruppo è stato ritirato l’emendamento approvato in Commissione bilancio, a firma dell’assessore Raffaele Piemontese, che destinava a tredici differenti misure complessivamente 1.455.000 euro.

Le misure contenute nel provvedimento finanziario sono di seguito elencate.

La contrazione di un ulteriore mutuo presso la Banca Europea degli investimenti sino ad un importo massimo di 80 milioni per contribuire al finanziamento della quota regionale del POR Puglia FESR FSE 2014-2020. L’autorizzazione della Regione ad estinguere in via anticipata e senza oneri aggiuntivi una parte dei mutui concessi dal MEF entro il limite residuo di circa 115,500 milioni di euro che verrebbe rifinanziato da altro istituto per pari importo ed a condizioni più favorevoli.

La previsione di finanziare diversi provvedimenti legislativi successivamente all’approvazione del bilancio: pdl “La bellezza nel territorio pugliese” (100.000 euro); pdl “Sicurezza lavori in quota” (40 mila euro); pdl “Istituzione del servizio di psicologia di base” (750.00 euro); ddl “omnibus” (Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale”, la cui provvista finanziaria è pari a circa 13,500 milioni di euro.

L’assegnazione al servizio sanitario regionale di una dotazione finanziaria di 42 milioni per assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCN sanitario ed uno stanziamento di 33 milioni per gli investimenti già sostenuti dalle Aziende sanitarie (riduzione degli aggravi dei bilanci esercizio 2019).

Il riconoscimento ai Consorzi di bonifica commissariati anche per l’esercizio finanziario 2020 un importo di 10 milioni di euro. La modifica della legge 14/2009 (piano casa) e proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui è consentita la presentazione delle istanze e fissa al 1 agosto 2019 il termine temporale dell’esistenza dell’immobile su cui far valere i benefici della legge.Con la stessa votazione è stato approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, contenente l’elenco delle spese obbligatorie e lo stato di previsione della spesa e delle entrate.

Consiglio regionale – Bilancio– Le dichiarazioni dell’ex assessore Di Gioia

L’intervento dell’ex assessore all’agricoltura Leo Di Gioia ha polarizzato l’interesse dell’Aula nel corso della seduta consiliare dedicata all’esame del disegno di legge sul bilancio 2020 e quello di previsione 2020-2022.

Partendo dagli atti amministrativi assunti dall’autorità di gestione del Piano di sviluppo rurale all’indomani delle sue dimissioni, Di Gioia ha sostenuto che l’intendimento di semplificare amministrativamente le procedure, ha comportato la riammissione in graduatoria delle aziende non in regola con il pagamento dei contributi (attestato mediante la presentazione del DURC), annullato la maggior parte dei criteri di ammissibilità, superato la previsione a tutela dell’Ente che chi percepisce i contributi deve possedere anche la bancabilità ed ha revocato per intero i requisiti tecnici che dovevano essere prodotti dalle aziende entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria.

Di Gioia, inoltre, ha affermato che con questa operazione, consigliata da alcuni tecnici del partenariato economico e sociale, sono state ammesse aziende escluse precedentemente e conseguentemente finanziate “in sfregio, oltre che al codice degli appalti, ad ogni regola di buona e seria amministrazione della cosa pubblica” ha testualmente concluso.

Le affermazioni dell’ex assessore Di Gioia hanno dato la stura alle proteste levatesi dai banchi dell’opposizione che il presidente dell’Assemblea Mario Loizzo ha rassicurato con l’impegno di trasmettere immediatamente all’autorità giudiziaria e a quelle competenti la trascrizione testuale dell’intervento del consigliere Di Gioia, mentre non hanno avuto seguito gli inviti che numerosi consiglieri di opposizione hanno rivolto per tramite della presidenza dell’Assemblea al presidente della Regione Michele Emiliano, allontanatosi dall’Aula, di dare spiegazioni ai rilievi avanzati da Di Gioia.