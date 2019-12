“Rinascita Scott”, 416 indagati: 2 di San Giovanni Rotondo. Tra gli ‘alias’ anche “Padre Pio”

Operazione “Rinascita Scott”

Roma. Sono complessivamente 416 le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con esecuzione stamani di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dia cura dei Carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, con il supporto dei Comandi Provinciali, di personale del G.I.S, del 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania, del NAS, del TPC, dei quattro Squadroni Eliportati Cacciatori e dell’8° Elinucleo CC.

Nell’ambito dell’operazione, denominata “Rinascita Scott”, gli indagati sono stati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d’asta, traffico di influenze e corruzione.

Dei 334 indagati sottoposti alla misura cautelare, 260 sono stati ristretti in carcere, 70 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti al divieto di dimora.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari ha interessato numerose regioni dello Stivale: dalla Campania alla Lombardia, dal Veneto alla Sicilia fino alla Puglia, ma anche Germania, Svizzeria e Bulgaria.

Da raccolta dati, sono 2 le persone indagate native e/o residenti del Foggiano, con esattezza di San Giovanni Rotondo. Si tratta di un 77enne e di una 70enne.

In particolare, fonte: ilgiornaleditreviglio, in Provincia di Bergamo, sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Una ha interessato un imprenditore in pensione residente a Bergamo, “imputato per reati di riciclaggio e associazione mafiosa in concorso con soggetti appartenenti alla cosca Mancuso, quale collettore del denaro di derivazione illecita messo a disposizione da referenti dell’organizzazione mafiosa“.

“L’uomo aveva eseguito nel 2004 per loro conto una transazione dell’importo di 3 milioni e 200 mila euro, per consentire” ad un 82enne di “riacquistare all’asta, attraverso l’operato di una società fiduciaria del Principato del Liechtenstein, una struttura alberghiera di San Giovanni Rotondo (FG), fallita nel 2003 e formalmente riconducibile al fratello di M“.

Da evidenziare come un indagato era soprannominato “Padre Pio”, come il Santo nativo della città di Pietrelcina.