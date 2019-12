Sopravvivere all’Antropocene. Roberta Buiani per InAbsentia

Questa volta il tema principale è il rapporto intenso, complesso e spesso complementare fra Arte e Scienza.

Dal momento che le cose facili ai due ragazzacci artistici di Semiophera non piacciono si è scelto di calare il focus nell’attualità ed ecco che dal Canada domani, 20 dicembre, gli studenti del Corso di Tecniche e Tecnologie della Grafica dell’Accademia di Belle Arti di Foggia ascolteranno Roberta Buiani in Sopravvivere all’Antropocene: dialoghi sull’estinzione e l’emergenza.

“Il nome Antropocene genera non poche domande sullo stato di salute del pianeta, visto il panorama formito da televisione e giornali. Cosa a cui internet non si sottrae. Chi di noi frequenta i social media è ormai abituato ad assistere a una continua litania di notizie, video, immagini (più o meno fake, più o meno sensazionali) che ci avvertono di trovarci in un periodo di forte trasformazione. Il cambiamento climatico, l’imminente estinzione di animali e insetti, la scomparsa del paesaggio naturale a causa della speculazione umana, sono tutti fenomeni sintomatici di una nuova era che ormai è entrata a far parte del gergo popolare: l’Antropocene appunto. Il termine è tanto suggestivo quanto problematico, perché attribuisce molta responsabilità dei fenomeni che stanno trasformando il mondo in modo così drastico e catastrofico alla specie umana.

Ma stiamo veramente andando incontro a un’irrevocabile estinzione di ogni forma di vita? Ma davvero la specie umana è così speciale da trasformare (o per alcuni salvare), da sola, un intero pianeta? Ma davvero il resto degli organismi, degli animali, degli insetti, dei fiori e degli alberi se ne staranno a guardare, mentre la specie umana, da sola, si appresta a salvare (o abbandonare) il pianeta grazie alla scienza e alla tecnologia?