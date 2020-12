Ancora “spaccate alle vetrine dei negozi” a San Severo. Miglio: “E’ urgenza”

San Severo, 19 dicembre 2020. Nelle ultime notti diverse attività commerciali ubicate nel cuore del centro storico cittadino di San Severo hanno subito gravi episodi malavitosi.

Diverse le cosiddette SPACCATE, vale a dire le vetrine di negozi ed attività andate dolosamente in frantumi con conseguente asporto della merce esposta, a volte assai costosa. Nelle ultime ore il Sindaco Francesco Miglio ha scritto al Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, per evidenziare i ripetuti e frequenti attentati e per chiedere la convocazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Ecco cosa scrive il Sindaco Miglio.

A seguito, in tempi recenti, di ripetuti e frequenti episodi di reati c.d. predatori nelle ore notturne ai danni di esercenti della città di San Severo, si evidenzia in modo preoccupante il riaffiorare di una delittuosità particolarmente odiosa e che genera un notevole allarme sociale tra i cittadini ma, soprattutto, tra le attività commerciali già duramente provate dall’emergenza pandemica.

Ciò richiede l’urgente adozione di provvedimenti straordinari tesi a potenziare in modo significativo il controllo del territorio che già vive una situazione di depressione economica e sociale.

All’uopo, si reputa essenziale il dispiegamento di forze superiori a quelle attualmente utilizzate per fronteggiare un fenomeno delinquenziale negli ultimi tempi crescente, anche attraverso il completamento dell’organico del Reparto Prevenzione Crimine ove e nell’eventualità in cui ciò non sia avvenuto e nell’incremento di unità a disposizione del Commissariato di Polizia di Stato del Comune di San Severo.

Anche al fine discutere e procedere ad un’azione immediata, incisiva e ferma di contrasto al fenomeno criminoso sopra evidenziato si chiede la convocazione con cortese urgenza di un Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

In attesa, distinti saluti. Dalla Residenza Municipale, 18 Dicembre 2020. IL SINDACO Avv. Francesco Miglio”.