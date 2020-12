Antiche tradizioni sipontine I nuveje (novene)

Era frequente, nel passato, nel periodo invernale, ed in quello delle festività natalizie, effettuare, sulla falsariga delle novene, novenari (preghiere e funzioni religiose per nove giorni, specie per l’Immacolata) i nuveje (novene) per trarre auspici sul futuro.

Vi ricorrevano, in particolare, le giovani donne da marito, ma anche qualche adulta stagionata alla ricerca di un so’ che… Il tutto avveniva di notte, per le strade, alle cantonate (a llu pizze candone), o presso gli edifici sacri.

E’ inutile dire che qualcuna ci credeva pure sull’esito favorevole per… eventuali apparizioni.

Riportiamo una piccola filastrocca dell’area sipontina.

Albe e non albe

Criste ce vènghe (vèglje).

samMechele ngile

e a spéde ndèrre.

san Raffajele

famme lla nove:

dimme se mamma (*) meje

cj’ò credute prime de sere

Alba e non alba/ Cristo ci vegli/ San Michele in cielo/ e la spada a terra./ San Raffaele,/ fammi

(dimmi) la nuova,/ dimmi se mamma mia, / mi ha dato credito prima di sera.

(*) Al posto di mamma, veniva indicato il nome di una persona, per cui al posto di “credito” vien posto “venuto”