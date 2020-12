Roma, 19 dicembre 2020. Arriva il DPCM Natale e viene stravolto il calendario dei mercati in Puglia. Soprattutto l’istituzione della Zona Rossa in particolari giornate nella settimana del periodo natalizio fa andare su tutte le furie gli ambulanti e le loro maggiori associazioni di rappresentanza. Savino Montaruli di CasAmbulanti ha dichiarato: “uno sfacelo”.

“Conte ha proprio rotto. Saltano i mercati di giovedì 24 dicembre (vigilia) così come quelli di sabato 26 dicembre (Santo Stefano), senza parlare di domenica 27 dicembre e delle giornate inibite a gennaio. Il ritardo nella emanazione del DPCM ha vanificato la possibilità che quelle giornate di mercato fossero recuperate nella settimana precedente al Natale così come a gennaio sarà uno sfacelo. L’economia non può essere assoggettata ai tempi disastrosi della politica, delle mediazioni politiche e dell’inerzia polisindacale.

Siamo davvero ad un punto di non ritorno. Quella stessa politica si prepari a rendersi responsabile della tensione sociale che fra poco diventerà incontrollabile” – ha dichiarato Montaruli di CasAmbulanti.

Andria, 19 dicembre 2020. Area Comunicazione CasAmbulanti