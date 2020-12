Foggia, 30enne in via Manfredonia con il colpo in canna: arrestato

Foggia, 19/12/2020 – (gazzettamezzogiorno) Andava in giro in città con una pistola con colpo in canna pronta a sparare. È quanto ha scoperto la polizia che ha arrestato e posto ai domiciliari W. R., 30 anni, foggiano. Il giovane è stato fermato per un controllo mentre era in sella ad uno scooter in via Manfredonia, alla periferia di Foggia. Alla vista dei poliziotti ha cercato senza successo di disfarsi di un borsello contenente la pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e munizioni.(gazzettamezzogiorno)