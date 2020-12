Il foggiano Natale nel progetto discografico a sostegno delle terapie intensive italiane

“La musica può combattere la pandemia, può combattere la malattia.”

FUTURE KIDS nasce dall’idea comune di più di 50 “figure” professionali, tra cui dj, producer, cantanti, song writer, studi di produzione e management, di creare un brano per raccogliere fondi per le terapie intensive d’Italia ovvero per i reparti sanitari più sotto pressione.

Jean Marie e Ancestrale Art & Management sono stati gli ideatori di questo progetto: “FUTURE KIDS”, che ha avuto l’onore di avere la straordinaria partecipazione di uno degli artisti più importanti sulla scena musicale internazionale: Snoop Dogg. Il brano, pop radiofonico, racconta dei “future kids”, la generazione del futuro, senza distinzione di età, sesso e nazionalità, dall’America all’Europa, dall’Asia all’Australia, generazione catapultata in una realtà completamente diversa dalla normalità a cui era abituata. FUTURE KIDS devolverà in beneficienza gran parte delle royalties generate tramite lo streaming e le vendite a sostegno delle Terapie Intensive Italiane.

Di seguito, tutti coloro che si sono riuniti per il brano: Snoop Dogg, Lil Van, Luna PalumboAloisi – Andrea Imberti – Avp – Barletta – Daddy Russell – Dj Frenz – DJ NATALE – Dj Tilo – EMDIES – FRAMI – Giulia Rama – Guz Hardy & J Luke – Hd Life Entertaiment – Jean Marie – Joe Bertè – JP Sax – Kaleydo Entertainment – Matt Joe – Mirko Alimenti – Mr.Scarybox – Persico – Peter Torre – PUL.SAR – Remo Giugni – Robert Blues – Shadow X Light – Sweiz – T Guys

Il brano sarà distribuito dalla Sony Music Italy e sarà disponibile a partire dal 18 dicembre su YouTube e dal 25 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Anche Giovanni Natale in arte DJ NATALE fa parte del progetto.

DJ NATALE è un DJ/PRODUCER foggiano classe 98’ che abbiamo gia imparato ad apprezzare ascoltando la sua “ALL I NEED” rilasciata pochissimo tempo fà dalla Ensis Records che è una etichetta musicale di grande importanza.

Ma DJ NATALE non è sono un DJ/Producer, lui è anche uno studente universitario che si sta laureando in DIGITAL MARKETING E E-COMMERCE.

Queste sono le parole di DJ NATALE:

“Sono molto contento che possa rappresentare Foggia in questo progetto musicale internazionale e con uno scopo cos’ bello. Faccio sempre il massimo purchè la mia città sia conosciuta anche in una luce positiva e non sempre nella solita luce negativa che molti giornali riportano. Foggia e i foggiani meritano di più e spero che con la mia musica e la mia carriera musicale possa dare una svolta al nome di questa magnifica città.”

In attesa dell’uscita del brano su Spotify che avverrà il giorno di Natale 2020, è stato però pubblicato l’official video del brano dove al minuto 3:31 comprare anche DJ NATALE.