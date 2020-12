Manfredonia, il Natale sospeso dell’arcivescovo Moscone

SI «impone – rileva – un cambio di marcia, di mentalità, di progettualità, di sguardo e cammino nella direzione del bene comune». Una “conversione” per «lavorare insieme, laici e credenti, in settori strategici per la società ed il futuro». Che il presule sipontino, come un canovaccio di lavoro, configura in otto settori strategici. Sociale: va rimessa in piedi e fatta ripartire e crescere la “classe media”, penalizzata nell’ultimo decennio (soprattutto nel nostro Mezzogiorno d’Italia).

Senza l’apporto della “classe media” si indebolisce la democrazia; Istituzionale: è strategica un’alleanza tra tutte le Istituzioni del territorio per fermare gli affari dei clan e delle mafie, sempre favoriti dalle crisi, e che stanno cavalcando la crisi generata dal Covid; Economico: serve un’economia nuova, che dica no ad ogni esclusione ed iniquità, dove il lavoro non è solo un diritto, ma la fonte della dignità delle persone e di ogni aggregazione sociale; Ambiente-ecologico: la salvaguardia e cura della ricchezza incommensurabile del proprio ecosistema, della bellezza del Gargano con l’agricoltura, la pesca, il turismo;