I vescovi ricordano anche la Circolare del ministero dell’Interno (7 novembre 2020) che precisa che i luoghi di culto dove ci si può recare “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.

“Durante i giorni di ‘zona arancione’ – precisa Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei – i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km”.

(ANSA).

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/12/19/natale-cei-a-messa-con-autocertificazione-in-chiesa-vicina_bfbeaa42-0044-486b-be8f-9a20285ad56d.html