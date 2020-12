“Natale, una tragedia finita bene!”

Qualche giorno fa nella sua ultima udienza generale Papa Francesco ha dichiarato: «Quest’anno ci attendono restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi!».

Il Natale non è una festa facile da celebrare, perché, in fondo, il vero Natale, cioè quello storico, non ha nulla di romantico, nulla di poetico. E’ un contenitore tragico che in sé ospita un evento inusuale. Una fessura oscura che lascia trasparire uno spiraglio di luce. Il Natale ha dentro di sé una serie di tragedie umane che lo rendono poco poetico, ma molto umano, e, nel mistero, anche divino.

Un tempo di sfide e di scommesse dove ogni personaggio, a modo suo, si gioca l’intera sua libertà, visto che è chiamato a vivere le sorti del proprio tempo facendo i conti con le proprie difficoltà, le proprie ristrettezze, i propri limiti ma anche le proprie possibilità.

Un tempo – a dire il vero molto simile al nostro – dove nulla è garantito o dato per scontato. Dove non esistono risposte confezionate, ma tutto è da inventare e da decidere. Un tempo di bivi e di scelte, dove le decisioni da prendere possono cambiare non solo la propria storia, ma anche il corso degli eventi. Del presente come del futuro.

Proviamo a chiederlo a Giuseppe e Maria – come ha fatto Don Tonino Bello in un suo famoso scritto – se veramente quella del Natale loro la ricordano come la notte piè bella o come la notte più amara della loro vita. Se è vero che, con tutti quegli angeli che inondarono di luce e di canti la capanna di Betlem, la cosa andò a finir bene.

C’è il sospetto che quando essi pensano a quell’avvenimento, un’ombra di mestizia attenui la loro beatitudine del paradiso. Sì, perché, accanto alla notte santa, c’è stata una lunghissima “notte empia” che Giuseppe e Maria hanno vissuto nella paura e nel pianto, tenendosi per mano. Quanti rifiuti, quante porte in faccia, quanto strozzinaggio. Con la notte fuori e anche nel cuore.

Forse anche a loro hanno chiesto migliaia di sicli a fondo perduto. Li hanno riso in faccia dichiarando che degli affitti a equo canone non sapevano che farsene. Hanno preso in giro pure loro dicendo che le abitazioni a piano terra si concedevano solo per uffici, o per negozi, o magari (visto che Giuseppe era del mestiere) per una esposizione di falegnameria.

E poi basti pensare a Giuseppe che deve accogliere un bambino che non è suo. Un bambino che viene da lontano. Da un Altro. Da un Altrove poco chiaro e per nulla evidente. Un Altrove che non può essere dimostrato o spiegato con i metodi della comune conoscenza, ma solo creduto con una fede che non ha niente a che fare neanche con la religione tradizionale.

Il presepe è il luogo dalle poche parole e dai molti gesti. Luogo dai lunghi silenzi dove i discorsi naufragano insieme e alle grandi narrazioni. I discorsi li fanno i potenti e i detentori delle grandi verità che con una certa presunzione hanno sempre una risposta a tutte le domande. Mentre, nella grotta di Betlemme, la Sapienza – quella vera . scende umile e spoglia delle proprie evidenze. Si nasconde nelle fattezze deboli di un neonato alla mercè degli eventi. Già nella culla si preannuncia una sapienza molto diversa, e, a dire il vero, anche molto strana: la sapienza della croce. Sapienza scomoda che ha pretesa di cambiare l’intera storia.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia dicembre 2020