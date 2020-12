Noemi Frattarolo: “Appello per raccolta coperte e calzettoni uomo, per Borgo Mezzanone”

Con estrema urgenza, lancio un appello prenatalizio in favore del piccolo centro di Borgo Mezzanone, in agro del comune di Manfredonia, per la raccolta di COPERTE e CALZETTONI UOMO (dalla taglia 38 alla 46) che avverrà nel giorno martedì 29 dicembre presso lo spiazzale della rotonda di viale Miramare, dalle ore 9:00 alle 11:00.

Si accettano anche indumenti invernali come giubbotti, sciarpe, cappelli, guanti e scarpe uomo, già selezionati e in buono stato.

Un paio di anni fa, riuscimmo a donare oltre 200 coperte che, nonostante il grande impegno, non furono sufficienti a scaldare tutta la gente che era in fila per averne una.

Per questo motivo, contiamo ancora una volta sull’aiuto dei cittadini di Manfredonia, ma più in grande, affinché possiamo permettere a tutti di trascorrere al caldo questo Santo Natale e questo inverno che si appresta ad essere rigido e piovoso, e che tanti di noi, invece, passeranno nel tepore della propria casa, al sicuro e con la propria famiglia.

Un sentito ringraziamento a tutti. Buone Feste!

Noemi Frattarolo

IMPORTANTE: onde evitare assembramenti, si prega di lasciare velocemente ai volontari presenti, le donazioni offerte, e liberare il passaggio. Grazie