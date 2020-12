“Pronti per il vaccino anti COVID? Ma se Emiliano non ha garantito neanche l’antinfluenzale”

“Emiliano sostiene che la Regione Puglia sia pronta alla campagna vaccinale anti-Covid… Toto’ direbbe: “ma mi faccia il piacere”!”. Così i consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“Ma se Emiliano -proseguono- non è nemmeno riuscito ad assicurare a tutti i pugliesi interessati il vaccino anti-influenzale, dimostrando che la macchina organizzativa che ha messo su ha più di una falla, come fa a lanciarsi in dichiarazioni del genere?

Non vogliamo pensar male, specie considerando l’importanza globale del vaccino anti-Covid, ma da Emiliano e Lopalco ci aspettiamo meno slogan e più dati precisi e concreti. Ergo -concludono i consiglieri azzurri- vorremmo sapere in che modo la Regione ha pensato di strutturare il sistema per prepararlo alla campagna vaccinale.

Anzi, sono settimane che glielo chiediamo proprio per evitare quanto accaduto per il vaccino anti-influenzale. Ci auguriamo che i nostri dubbi siano smentiti per il bene di tutta la nostra comunità”.