Domani 20 dicembre, in occasione dell'ultima puntata del 2020, del fortunato programma radiofonico 'Quelli della Domenica', condotto da Antonio Castriotta e Matteo Perillo, in onda su Radio Manfredonia Centro, in diretta Facebook e in contemporanea su Stato Quotidiano, avremo l'onore di ospitare in collegamento telefonico, alle 10:30, niente popodimeno che l'ex grande calciatore Fernando De Napoli.