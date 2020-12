S. Lorenzo in Carmignano, per completare la chiesa servono altre risorse

Per completare i lavori della chiesa di S. Lorenzo in Carmignano occorrono alcune migliaia di euro rispetto al progetto originario, che riguardava la parte interna. “Soldi delle casse comunali dopo una perizia suppletiva”, ha spiegato il sindaco Landella al consigliere Dario Iacovangelo, latore di un’interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori durante l’ultimo consiglio comunale.

“Dopo i mesi di lockdown, scorrendo il sito non c’è nessuna attività di cantiere. Io ho più volte sollecitato il servizio lavori pubblici, il servizio contratti, i servizi finanziari per prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori ma non ho ricevuto nessuna risposta. Oggi sono qui a segnalare che ulteriori ritardi nei lavori potrebbero riportare nella zona abbandono e degrado. So quanto si è speso, sindaco, per recuperare i fondi dei progetti Pis che, dal 2012, rischiavano di andare persi per negligenze e inerzia. E’ arrivato il momento di stare sul tema, dagli ultimi sopralluoghi ho verificato che la non messa in sicurezza dell’intero cantiere sta provocando lo sversamento dei rifiuti anche ingombranti in quest’area. Mi sono anch’io molto speso per quella che era diventata una stalla a cielo aperto, ed è arrivato il momento di capire quando finiranno i lavori e chi custodirà questo sito, testimonianza preziosa dell’urbanizzazione della nostra città”.

Cantiere fermo a S. Lorenzo in Carmignano, Iacovangelo: “Rischio nuovo degrado”

Landella ha spiegato che, finiti i lavori interni, per quelli esterni servirebbero intorno ai 100mila euro (ma l’entità della cifra non si comprende esattamente dalle parole che il sindaco pronuncia nel video del consiglio comunale, presumibilmente si tratta di centinaia di migliaia di euro). “La sistemazione esterna non era prevista nel progetto, ci sono degli ‘inconvenienti’ che portano a dover aumentare l’impegno economico dalle casse comunali, ed è prevista una perizia suppletiva per completare questi lavori, ma c’è la volontà di completarli”. Su chi lo custodirà, Landella ha chiesto alla Curia e a Mons. Pelvi. “Mi ha risposto che la Curia è disponibile a prendere la gestione della chiesa che saprà custodire con i residenti. Non potrà essere una parrocchia ma si potranno celebrare le messe. Ci sarà l’ausilio di chi volontariamente partecipa alla vita della chiesa”. Il percorso di valorizzazione di S. Lorenzo in Carmignano passa anche, ha illustrato Landella, dalla valorizzazione del santuario dell’Incoronata e in condivisione con la Curia, nell’ottica della riscoperta delle borgate rurali.

Iacovangelo ha domandato “in che senso la gestione passerebbe alla Curia”. Risposta: “Non credo che ricorreranno a una società di vigilanza ma la custodia sarà gestita da alcuni volontari”.

Paola Lucino, 19 dicembre 2020