San Severo, padre e figlio medici muoiono a distanza di 2 mesi

San Severo, 19/12/2020 – (gazzettasansevero) A distanza esattamente di due mesi la nostra terra ha perso due specialisti di valore in otorinolaringoiatria, padre e figlio, cioè il dr. PASQUALE ed il figlio dr. GIOVANNI BRIGLIA. Lo scorso 12 ottobre è venuto meno a Roma il 52enne dr. GIOVANNI, nato il 16 marzo del 1968. GIOVANNI si è laureato in Medicina alla ‘Sapienza’ di Roma e si è specializzato al ‘Gemelli’ della stessa Capitale. Esercitava all’Ospedale ‘San Camillo Forlanini” ed è morto all’Ospedale “Spallanzani”. GIOVANNI lascia due figli di 17 e 15 anni. Il padre, invece, dr. PASQUALE BRIGLIA, notissimo nella nostra Città ed in Capitanata per i vari decenni di onorata professione, è morto esattamente due mesi dopo, l’11 dicembre scorso, sempre a Roma. Aveva 84 anni, essendo nato il 18 settembre 1936. (gazzettasansevero)