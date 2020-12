Una storia di dolore e rinascita, lo spot di Sepalone per ‘Impegno donna’

“Quest’anno ho avuto l’onore e la responsabilità di scrivere e dirigere “Insieme” uno spot di comunicazione sociale, attualmente in fase di post-produzione.

Si tratta di un piccolo film contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere prodotto dall’associazione” Impegno Donna di Foggia. Ho cercato di raccontare, con originalità, delicatezza e rispetto, una storia di dolore e di rinascita”.

Lorenzo Sepalone commenta lo spot che ha scritto e diretto e che è visibile da ieri sul canale You Tube.

“Insieme” è on line. Spero di aver dato il mio contributo lanciando un invito a reagire e a denunciare le molestie subite. Per fortuna esistono associazioni come “Impegno Donna” che si occupano quotidianamente di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, abuso e violenza”.

L ’iniziativa fa parte del progetto “Stereotipando”, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organizzato da “Impegno Donna”, associazione presieduta dalla Dottoressa Franca Dente.