Massimo Ciuffreda: “Il lavoro deve essere sicuro sempre”

(NOTA STAMPA). “Non so quanto centri la sicurezza, sarà la magistratura a stabilire la verità, non so quanto centri il profitto, se così fosse chi di dovere darà conto prima alla propria coscienza poi sempre alla magistratura, so solo che non si può, e non si deve morire di lavoro”.

“Il lavoro DEVE essere sicuro sempre, il rispetto della norma deve partire da controlli più assidui, dalla formazione a tutti i livelli, dallo sgravio fiscale degli investimenti in sicurezza e dpi, vanno incentivate aziende e LAVORATORI”.

“È il momento di fermarsi, riflettere e tutti assieme dobbiamo mettere in campo quanto possibile per combattere un fenomeno così tragico. Politica e associazioni di categoria devono dare una certa priorità a una guerra continua che nel solo 2020 ha contato 1538 morti. DIAMOCI DA FARE LA VITA NON PUÒ ATTENDERE”.

A cura di Massimo Ciuffreda, consigliere comunale di Manfredonia.