Femminicidio nel Foggiano: uccisa forse per gelosia: voleva lasciare il marito

FOGGIA, 19/12/2022 – Pare volesse lasciare il marito e con le figlie tornare dai suoi familiari a Cerignola. Quella vita fatta di pressioni e continui litigi forse non piaceva più a Giovanna Frino, 44 anni, la donna uccisa con due colpi di pistola da Angelo Di Lella, 56enne, suo compagno di vita e padre delle tre figlie della coppia.

A parlarne sono amiche della donna vittima del femminicidio, il primo in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno (15esimo omicidio con 16 vittime del 2022). È una nuova e importante chiave di lettura che ovviamente deve trovare riscontro nel lavoro e nelle indagini degli investigatori coordinati dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Foggia. Di Lella è ora rinchiuso in carcere a Foggia e, nelle prossime ore, sarà ascoltato dal Gip per la convalida del fermo e per fornire la sua versione dei fatti.

L’indagato, difeso dall’avvocato Pasquale Solimando, era in uno stato confusionale al momento dell’arresto ma pochi minuti prima dell’arrivo del «118» era uscito sul balcone per chiedere aiuto mentre il corpo della moglie giaceva esanime nella cucina dell’appartamento al primo piano di via Saragat 2. In quel momento in casa si trovava la seconda figlia della coppia, una 17enne, allettata perché alle prese con l’influenza. Subito dopo l’arrivo dei carabinieri è stata ospitata da alcuni amici di famiglia che abitano nei paraggi del luogo della tragedia. L’altra figlia, di 7 anni, era a scuola, mentre la più grande, una ventenne, è studentessa universitaria a Firenze. Fonte: la Gazzetta del Mezzogiorno.