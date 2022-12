Foggia: rinviati a giudizio l’ex Sindaco Landella, Iaccarino e altre 10 persone

FOGGIA, 19/12/2022 – Franco Landella, Leonardo Iaccarino, Daniela Di Donna, Paolo Tonti, Dario Iacovangelo, Antonio Capotosto, Giuseppe Melfi, Francesco Landini, Giada Pirazzini, Donatella Iaccarino, Giuseppe e Potito Casparrini, sono stati rinviati a giudizio nell’ambito della indagine su episodi di presunta corruzione, concussione e pecualato.

La maxi-inchiesta, diretta dalla Procura di Foggia, fonda su una lunga serie di intercettazioni telefoniche e ambientali, nonchè sulle accuse dell’ex presidente dell’assise comunale. Il dibattimento comincerà il 15 marzo 2023. Emessa la sentenza di non luogo a procedere per gli ex consiglieri comunali Lucio Ventura, Consalvo Di Pasqua e Pasquale Rignanese. Avevano patteggiato Marianna Tucci (1 anno e 3 mesi) e Davide Saurino (1 anno). Lo riporta Foggiatoday.