Foggiano arrestato con un chilo di droga, sui panetti l’immagine di Pablo Escobar

FOGGIA, 19/12/2022 – Si tratta di un pregiudicato foggiano 50enne, partito da Lucera, ed i poliziotti non hanno avuto difficoltà a capire perché ha tentato di far perdere le proprie tracce. In auto, precisamente nel vano motore, nascondeva circa un chilo di droga: hashish, marjuana e cocaina.

Stupefacenti accuratamente confezionati e pronti per essere spacciati in Molise, dieci panetti sui quali era impressa l’immagine di Pablo Escobar, uno dei più grandi trafficanti di droga della storia, deceduto a Medellin nel 1993. La droga ovviamente sequestrata dagli uomini di via Tiberio con ogni probabilità doveva servire a ‘rifocillare’ il mercato molisano durante le festività natalizie. Fonte: Quotidianomolise