In Puglia Natale caldo quasi quanto Pasqua: ecco quanto sono aumentate le temperature

FOGGIA, 19/12/2022 – Sarà un Natale caldo quasi quanto Pasqua. La battuta già circola, e resta, appunto, una battuta, ma fino a un certo punto. In fondo le previsioni, ancora non del tutto accurate visto che mancano sei giorni, dicono che per la giornata di Natale si arriverà anche a 20 gradi in alcune zone della Puglia e del Sud. Qualche giorno fa la differenza tra le Alpi e la Sicilia era di 31 gradi, nella stessa nazione, per quanto lunga come uno stivale. Venti gradi al Sud nel giorno di Natale? Non è una grande novità, in fondo. È già capitato, in situazioni straordinarie, ma il rischio è che tutto ciò diventi ordinario.

Fonte: Repubblica Bari

E basta passeggiare la sera nelle nostre città per capire come in questo inverno il grande freddo sia il grande assente. Tanto che quel proverbio per cui non esistono più le mezze stagioni, qui sembra realtà. Altro che modo di dire. Alcuni esempi sulle temperature medie e su quanto si sono innalzate negli ultimi sessant’anni nei capoluoghi pugliesi: Brindisi +4,05°, Taranto +3,57°, Lecce +3,11°, Bari +3,05°, Foggia +2,37°. E anche in tanti paesi o paesini della provincia pugliese non va di certo meglio.

Eppure secondo Openpolis «a risultare maggiormente interessate dall’aumento delle temperature sono però le grandi città. Anche se complessivamente le città più popolose sono in linea con la media nazionale da questo punto di vista, ci sono delle specificità. Negli ambienti densamente abitati e urbanizzati si osservano infatti fenomeni particolari che acuiscono l’accumulo di calore. Come ad esempio il consumo di suolo, il traffico veicolare e la scarsità di verde pubblico». Fonte: Quotidiano di Puglia.