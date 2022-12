Ischitella, inaugurate le panchine panoramiche verso l’Adriatico

Ischitella (Fg), 19 dicembre 2022 – Ieri a Ischitella è stato inaugurato un nuovo spazio pubblico, conosciuto come “U Muntett”, che è stato riqualificato nell’ambito dei progetti di Rigenerazione Urbana. La zona, frequentata sia da giovani che da turisti, offre una vista panoramica sul mare, il Lago di Varano e la vicina frazione di Foce Varano, inoltre nelle giornate limpide è possibile scorgere le montagne dell’Abruzzo e delle Marche, ma anche le isole e montagne delle Croazia.

Inoltre, durante l’inaugurazione, sono state installate due panchine con un forte messaggio di prevenzione della violenza contro le donne. Queste panchine, oltre ad essere un elemento di decoro urbano, rappresentano anche un luogo di riflessione e di dialogo con la comunità, in particolare con i giovani. Sono un invito a fermarsi e riflettere su temi importanti, come il rispetto per l’ambiente e per gli altri.

Il sindaco Alessandro Nobiletti, e l’Amministrazione Comunale ha voluto queste panchine come simbolo per ricordare tutte le donne vittime di violenza e per mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere. Si tratta di un gesto molto significativo, che dimostra l’impegno della comunità di Ischitella nel lottare contro questa forma di violenza e nel promuovere il rispetto e la parità di genere.

Articolo e video di Vittorio Agricola.