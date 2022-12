Istituto Zooprofilattico di Foggia: Concorso per 7 Ricercatori

FOGGIA, 19/12/2022 – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 7 Figure Professionali come Ricercatore, il Personale giudicato idoneo verrà inquadrato in categoria DS. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno e determinato. Lo riporta Posizioneaperte.com.

Bando di Concorso

In esecuzione della deliberazione n. 335 del 18 novembre 2022, é indetto, ai sensi della normativa di cui all'art. 1, comma 426, legge n. 205/2017, concorso pubblico per titoli, prova teorico-pratica e prova orale, per l'assunzione a tempo determinato e pieno di personale non dirigenziale della ricerca sanitaria come di seguito specificato: cinque ricercatori (categoria Ds) laureati in biologia/biotecnologia; un ricercatore (categoria Ds) laureato in chimica; un ricercatore (categoria Ds) laureato in farmacia.

Requisiti ed Invio della Domanda

Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate dai candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l'Ente mette a disposizione sul sito web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la compilazione e l'inoltro della domanda. Il termine per la presentazione della domanda é perentorio. Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell'Ente www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi», ed in estratto anche sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata. La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso. Responsabile del procedimento é il dirigente amministrativo della S.S. personale - dott.ssa Daniela Varracchio - tel. 0881/786333 (ore 12,00 - 13,00); e-mail: daniela.varracchio@izspb.it Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai seguenti numeri: 0881/786380 (dott. Antonio Maio) - 0881/786200 (dott. Giuseppe Querques) - fax 0881/786362.