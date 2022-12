Lumiwings: il volo da Foggia per Milano Malpensa atterra a Torino

FOGGIA, 19/12/2022 – Ieri sera il Boeing 737-330 SX-LWA della Lumiwings proveniente da Foggia è atterrato a Torino, anziché a Milano Malpensa come previsto. La bassa visibilità presente ieri sera non ha permesso all’equipaggio del velivolo di compiere regolarmente l’atterraggio e il velivolo è stato diretto all’aeroporto alternato. Lo riporta italiavola.com

I passeggeri del volo sono stati trasportati in bus all’aeroporto di destinazione e quelli in partenza per Foggia a Torino, da dove poi è decollato alle 22:44. In settimana, il 14 dicembre , un volo da Milano per Foggia è stato dirottato a Bari a causa delle forti piogge che limitavano la visibilità sull’aeroporto della Capitanata. L’aereo ha effettuato una lunga attesa in attesa di miglioramenti e due tentativi di avvicinamento.