Manfredonia, Valente: “Oggi avresti compiuto 47 anni, amica mia Anna”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/12/2022 – Con un post su Facebook, Maria Teresa Valente, giornalista e attuale consigliera comunale di Manfredonia, ricorda l’amica Anna Castigliego, giornalista sipontina scomparsa il 6 ottobre 2015 dopo una lunga malattia. “Sicuramente ci avremmo scherzato su: tu mi avresti detto di essere vecchia e io ti avrei presa bonariamente in giro per poi riderci su insieme.

Invece, Annina mia, tu non ci sei più e per te oggi non ci saranno feste né sorprese né risate né abbracci. Il tempo per te si è fermato quando di anni ne avevi ancora 39, ma non si è fermato il tuo ricordo. Ti porto sempre nel mio cuore, amica mia, ed il desiderio che oggi voglio esprimere per te è che il centro di accoglienza che ti è stato dedicato possa finalmente entrare in funzione, affinché il tuo nome possa continuare a risuonare orgogliosamente nella tua amata città. Ti voglio bene Anna” .