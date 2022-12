Pioggia di Medaglie per la Palestra Funakoshi di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/12/2022 – Tour de force della Funakoshi di Manfredonia che sabato 17 dicembre ha organizzato la festa “karate sotto l’albero” e domenica 18 dicembre con una squadra formata da 30 atleti manfredoniani si è recata a Bari per disputare il Campionato Interregionale Fesik 2022.

Entrambi gli eventi si sono rivelati un grandissimo successo. La festa di Natale che si è svolta presso il PALATOMAIUOLO di Manfredonia, da ottobre seconda sede della Funakoshi, ha visto la partecipazione di ben 110 atleti che con il loro entusiasmo hanno contribuito ad allontanare le ansie e le preoccupazioni dei presenti e soprattutto hanno reso il cuore di tutti pieno di gioia. Purtroppo gli impegni presi con l’evento “Babbo Natale in moto” e i malanni di stagione hanno impedito a numerosi atleti di essere presenti, ma sicuramente non mancheranno occasioni per recuperare.

Spronati dall’allenamento collettivo svoltosi alla presenza dei genitori e carichi dello spirito natalizio della festa, i 30 atleti che hanno preso parte al Campionato Interregionale Fesik 2022 hanno dimostrato di essere dei valorosi karateki portando a casa una pioggia di medaglie.

Alessia Totaro: Oro kata,

Andrea Savino: Oro kata, Argento Kumite

Andrea Tomaiuolo: Bronzo kata, Argento kumite

Annachiara Guerra: Bronzo kata,

Antonio Olivieri: Argento kata

Antonio Quitadamo: Oro kata, Argento kumite

Brigida Vincenzo: Bronzo kata, Argento kumite

Chiara Lacerenza: Argento kata, Argento kumite

Cristina Rinaldi: Argento Kata e Bronzo Kumite

Filippo Palumbo: Oro kata, Oro kumite

Francesco Azzarone: Argento kumite

Giorgia Martino: Oro kata, Oro kumite

Giovanni D’Isita: Argento kata,

Giovanni Silvestri: bronzo kata

Giulia Tomaiuolo: Bronzo kumite,

Giuseppe Russo: Argento kata, Bronzo kumite

Graziano Romito: Bronzo kata, Bronzo Kumite,

Libera Tomaiuolo: Bronzo kata,

Nicolas Russo: Argento kata, Bronzo kumite

Paolo Albanese: Bronzo kata, Argento kumite

Rosa Azzarone: Oro kata, Oro kumite

Sara Armiento: Oro kata, Bronzo Kumite

Sofia Rinaldi: Oro kata

Ottima la partecipazione degli atleti: Francesco Rignanese, Conoscitore Vanessa, Michele Palumbo, Arianna Bergantino, Giulia Lauriola, Giuseppe Guerra, Enrico Castriotta.

I maestri Vincenzo, Salvatore e Rossella Brigida sono molto orgogliosi dei loro ragazzi non solo per i risultati ottenuti, nonostante gli impegni scolastici, ma anche per il sostegno e il senso di appartenenza e di fratellanza dimostrato dai più grandi verso i più piccoli, tipico della Funakoshi che, dal 1979 ha fondato non solo una palestra che crea campioni sin dall’infanzia, ma soprattutto una grande famiglia.