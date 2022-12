Raphael Rossi replica all’assessore Salvemini: “Ma perchè tanto astio?”

Una risposta all’assessore Salvemini.

Nella giornata del 17.12.2022 in risposta al mio articolo sul Fatto Quotidiano su un giornale locale di Manfredonia è uscito un articolo a firma di un assessore dall’eloquente titolo: https://www.statoquotidiano.it/16/12/2022/mafia-il-cavallo-di-battaglia-degli-inconcludenti-salvemini-gliele-manda-a-dire-al-signor-rossi/965882/

Le critiche sono sempre ben accette e forniscono l’occasione per parlare del molto lavoro svolto. Peccato per gli attacchi personali.

Rispondo quindi che la Commissione amministratrice prefettizia mi ha manifestato i complimenti per il lavoro svolto, ripristinando la legalita’ e facendo risparmiare risorse all’azienda. L’assessore chiede la restituzione del mio ricco compenso.

Lo stipendio che ho concordato e’ di 1.600€ al mese su dodici mesi. Meno di tutti i miei predecessori, meno di uno dei nostri impiagati o autisti di mezzi pesanti.

Per le consulenze potrei rispondere che non abbiamo incaricato i soliti nomi di Manfredonia spendendo meno che in passato e per questo i bilanci che ho approvato hanno riportato utili per la società di 84.000€ nel 2020, di 308.000 nel 2021 e sarà ancora superiore nel 2022.

Questi utili in crescita sono stati assicurati nonostante la somma richiesta per i servizi al comune di Manfredonia fosse sempre esattamente la stessa 7.056.103€ piu’ iva e smaltimenti. Tutti sappiamo quali aumenti vi siano stati dal 2019 e quindi che assicurare lo stesso servizio, migliorandolo, e facendo anche utili sia solo grazie a miglioramenti continui nei processi.

L’assessore parla di Tari alle stelle. In effetti appartiene alla sua amministrazione di capire come usare questi migliori risultati che l’azienda riesce a sviluppare, se migliorare il servizio o ridurne i costi e la Tari. Certo se è aumentata in questi anni di mia gestione non è per il nostro canone che, come detto, è rimasto esattamente lo stesso. Abbiamo addirittura rinunciato a delle risorse che l’Arera aveva calcolato potessimo ribaltare in Tari.

Ho dismesso le assunzioni facili con le agenzie interinali fatte per anni e in cui figuravano sempre gli stessi nomi e ho realizzato il primo concorso pubblico con cui si sono forniti sicurezze e diritti. Hanno partecipato 600 persone ed oggi ne abbiamo assunte 49 permettendo di avere due graduatorie da cento per il futuro. Piu’ persone al lavoro spendendo meno perche’ non paghiamo piu’ il ricarico delle agenzie interinali.

Probabilmente quando l’assessore dice che io ho portato “Ase allo sfascio”, forse intende dire che ho portato allo sfascio il vecchio modello di Ase. Oggi lascio un azienda in salute e con utili. Lo stesso Sindaco durante l’assemblea dei soci del 12.12.2022 non ha potuto che riconoscere gli ottimi risultati aziendali.

E d’altronde il bilancio è talmente positivo da poter permettere all’amministrazione di trasformare l’organizzazione amministrativa da un solo amministratore a un consiglio di amministrazione con 3 membri,e quindi moltiplicazione dei compensi: se l’azienda fosse allo sfascio l’amministrazione (a cui appartiene l’assessore Salvemini) non avrebbe deciso di aumentare il numero degli amministratori (caso unico in Italia…).

Ma perche’ l’assessore di Manfredonia mi scrive queste parole di astio? Il suo sindaco pochi giorni fa si esprimeva in lodi.

E’ tempo di feste di fine anno e quindi anche di bilanci quindi non sarebbe utile parlare di questi temi in modo piu’ posato?

A proposito di cene, ricordo che l’assessore che mi scrive è una persona che secondo i giornali va a festeggiare con un presunto narcotrafficante, volto noto agli inquirenti. Link

Quindi, il mio consiglio è: meno cene e più attenzione alla lettura dei bilanci, perché altrimenti si rischia di sembrare schizofrenici, se da una parte si aumentano le spese per i nuovi amministratori e dall’altra si accusa il sottoscritto di essere un costo…

In conclusione, quando l’amministrazione di cui fa parte Salvemini si deciderà a sostituirmi me andrò da Manfredonia. Mi rimarranno alcuni meravigliosi contatti umani, l’impressione della straordinaria umanita’ della sua gente, la bellezza della natura e alcune perplessità. Aggiungo questa alla lista delle perplessità.