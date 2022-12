Rinvio a giudizio per Franco Landella, Curtotti: ‘Finalmente al dibattimento’

Stato Quotidiano, 19 dicembre 2022. “Questa è una data spartiacque. Ci aspetta un processo lungo, difficile, lo sappiamo”. Lo ha detto il legale di Leonardo Iaccarino avvocato Antonio Ciarambino ai microfoni di FoggiaToday e Foggia città aperta a proposito del rinvio a giudizio dell’ex sindaco di Foggia Franco Landella, dell’ex presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino ed altri 11 imputati coinvolti in un presunto giro di tangenti al comune di Foggia. Il rinvio è stato deciso dal gup del Tribunale di Foggia Maria Luisa Bengivenga.

Circa il fatto se il “non luogo a procedere” per gli ex consiglieri comunali Consalvo Di Pasqua, Pasquale Rignanese Lucio Ventura può intaccare la probità delle accuse di Iaccarino, l’avvocato ha risposto: “Il castello accusatorio è tale da poter istruire un processo, ma non sono io l’ufficio di procura e non posso dire niente su questo, né anticipare le strategie processuali. A me interessa solo Leonardo Iaccarino”. L’avvocato Michele Curtotti: “Finalmente andiano a processo”. Che comincerà il 15 marzo.