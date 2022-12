(nota stampa). Prima afferma di accettare le critiche e poi si lancia nella performance che più gli riesce meglio: denigrare. Caro Signor Rossi, mi spiace deluderla ma io non ho giammai cenato con alcun narcotrafficante.

In quella occasione ho semplicemente incontrato, su espressa richiesta del Sindaco, insieme ad alcuni consiglieri facenti parte del gruppo di lavoro del carnevale, davanti ad un misero caffè, i rappresentanti dell’associazione “Io sono P.Iva”, per discutere, appunto, di questioni attinenti all’attività amministrativa, essendo, all’epoca dei fatti, l’assessore con delega anche ai grandi eventi (delega poi rimessa al Sindaco).

Eppure l’articolo, per quanto denigratorio, era abbastanza chiaro.

Questo suo travisamento è, quindi, palesemente diffamatorio e, per questa ragione, la denuncerò all’A.G. competente, così come ho fatto illo tempore nei confronti delle testate giornalistiche che ne parlarono in quei termini.

Comprendo perfettamente di aver ho toccato il suo nervo scoperto ma è stato lei a provocare.

La città di Manfredonia non conosce altro argomento da lei trattato se non “La Mafia”.

Ma lei è l’A.U. di una azienda di rifiuti oppure è il presidente della commissione antimafia? Detto questo passerei alle risposte nel merito, senza però, entrare troppo nel tecnico.

Lei si è trovato a gestire l’ASE negli anni in cui sono stati approvati i PP.EE.FF. più alti da quando é stata istituita la TARI; quindi più soldi da gestire rispetto ai suoi predecessori. Pertanto, le poche migliaia di euro di utili che vanta, rispetto alle ingenti somme gestite, a mio modesto modo di vedere non rappresentano un merito bensì un demerito.

ASE è un’azienda che, se gestita con i dovuti criteri (e, cioè, se gestita da gente competente), può produrre utili importanti da utilizzare a beneficio della collettività, aumentando, ad esempio, le prestazioni presso terzi come avveniva in passato, o investendo nello studio e la ricerca delle soluzioni per migliorare la qualità dei rifiuti riciclabili, così da ottenere ricavi più alti dalla vendita del materiale riciclato ai consorzi.

Lei è stato scelto dai commissari (e sulla procedura di selezione stendiamo un piumone pietoso) per migliorare le performance dell’azienda e non mi pare che ci sia riuscito.

All’atto della consegna a lei, l’ASE, come ho già detto nell’articolo precedente, vantava una percentuale di raccolta differenziata che ha raggiunto picchi del 71%.

Con la sua rivoluzionaria e legale gestione, invece, ad oggi, l’ASE vanta un primato negativo in materia (63%).

VERGOGNA!

Non solo! Vorremmo sapere (la città vuole sapere) perché non ha fatto nulla per rimettere in moto l’impianto di selezione?

Sa quanti soldi risparmieremmo e, anzi, guadagneremmo???? Ma cosa importa. Tanto a fine mese o produce zero o produce mille, lo stipendio che le arriva è sempre lo stesso.

Ma mi faccia il piacere, direbbe un grande attore campano. E noi manfredoniani, prendendo spunto, diremmo: ma ci faccia il piacere “SE NE VADA”. Ricordo ancora il giorno che l’ho vista per la prima (e fortunatamente per l’unica) volta.

Il giorno in cui ci presentammo come amministratori. Lei ci ha ricevuto nel suo ufficio della sede di ASE ed aveva assunto la postura da buddista con i piedi sulla sedia, si dondolava e teneva la penna in bocca. Che brutta impressione mi fece. Impressione poi confermata dalle performances negative prodotte.

Concludo spiegandole il mio astio nei suoi confronti. Non è astio bensì una semplice forma di repulsione che ho sempre manifestato nei confronti di quei soggetti dal SOLO curriculum “da urlo”.

A cura di Angelo Salvemini, Assessore, con delega a LAVORI PUBBLICI (Infrastrutture ed Aree Industriali, Rete viaria, Manutenzione beni pubblici, Trasporti, Polizia Locale, Grandi Eventi).