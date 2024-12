Antonio da Cerignola e il sogno di un autografo di Bianca Guaccero

Ogni giorno, tra le tante lettere che arrivano agli uffici comunali, si trovano richieste di ogni tipo. Ma ieri, sulla scrivania del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, è spuntata una missiva davvero insolita: una lettera inviata da Antonio, un cittadino di Cerignola, che ha espresso un desiderio particolare.

Grande fan di Bianca Guaccero, attrice e showgirl originaria di Bitonto, Antonio ha chiesto al primo cittadino di intercedere per realizzare un sogno: ricevere l’autografo della sua beniamina. Nella busta, ha allegato anche una foto, sperando che Bianca possa firmarla come gesto di affetto.

Bianca Guaccero è un volto amato dal pubblico italiano, soprattutto grazie al suo recente successo a Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Per i bitontini, però, Bianca è molto più di una celebrità: è un simbolo di orgoglio locale. Nonostante la notorietà, l’attrice non ha mai dimenticato le sue radici, celebrando spesso il legame con la sua città natale e portando con sé il nome di Bitonto ovunque vada.

Mentre la finale del talent show si avvicina e Bitonto si prepara a tifare per lei, la richiesta di Antonio è diventata un ulteriore segno di quanto Bianca sia capace di unire le persone. Non solo i suoi concittadini, ma anche chi, come Antonio, vive in città vicine e si sente ispirato dal suo talento e dalla sua autenticità.

“Bianca rappresenta un simbolo di passione, determinazione e appartenenza – ha dichiarato il sindaco Ricci –. È bello vedere come riesca a portare un sorriso e un senso di unione, in un momento in cui spesso prevalgono le divisioni. Sabato sera saremo tutti davanti alla televisione, non solo per sostenerla, ma anche per celebrare il talento e l’orgoglio della nostra città”.

Chissà, magari presto Antonio potrà stringere tra le mani l’autografo tanto desiderato, mentre Bitonto continua a fare il tifo per la sua stella più luminosa.

Lo riporta Dabitondo.com