Capodanni di Puglia, Amatore: “Foggia finalmente parte attiva di un profondo cambiamento della realtà locale e regionale”

Questa mattina nel palazzo della Presidenza della Regione Puglia si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei ‘Capodanni di Puglia’, un’azione corale della Regione che coinvolge tutti i capoluoghi di provincia e città metropolitana, nell’ambito del Programma operativo complementare al POR Puglia e del Piano Strategico del Turismo.

Presenti il Governatore Michele Emiliano, l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il direttore Dipartimento Turismo Cultura Aldo Patruno, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, sindaci e rappresentanti dei capoluoghi in presenza e collegati in remoto.

Per il Comune di Foggia è intervenuta l’assessora alla Cultura Alice Amatore, che ha sottolineato come la cultura sia “un formidabile impulso per la crescita sociale ed economica, e mettere in rete tutta la Puglia per un appuntamento tradizionale come il concerto di Capodanno è non solo indice di lungimiranza ma anche di visione d’insieme e volontà di sviluppo omogeneo dei vari territori. Siamo orgogliosi come città di Foggia di essere finalmente parte attiva di questo processo di profondo cambiamento della nostra realtà locale e dell’intera regione”.