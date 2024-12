Consiglio regionale: ok alla legge di stabilità 2025 e al bilancio 2025 e 2025-2027

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 31 voti a favore e 14 contrari e un astenuto, il disegno di legge delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027.

A maggioranza, con 31 a favore e 13 contrari, è stato approvato anche il disegno di legge relativo al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027.

Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, è di euro 15.441.528.188,90 in termini di competenza e in euro 30.588.938.346,12 in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2025, di euro 14.489.101.437,10 in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2026 e di euro 14.332.006.495,00 in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2027.

Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 3.754.483,949,89 ed è composto dalla parte accantonata di euro 2.201.951.038,59 e dalla parte vincolata di euro 1.778.264.974,18.

Comunicato stampa.