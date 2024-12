Ecco mi è rimasto dentro del "mio" classico. Ex liceali di Manfredonia raccontano (VIDEO)

Il Liceo Classico rappresenta da sempre un crocevia tra il sapere umanistico e le opportunità del mondo moderno, un terreno fertile dove coltivare le menti e i cuori di coloro che aspirano a costruire il proprio futuro con solide fondamenta culturali.

Il Liceo Classico “Aldo Moro” di Manfredonia si conferma, ancora una volta, come una scuola capace di lasciare un’impronta duratura nella vita dei suoi studenti.

Per raccontare l’impatto che questa esperienza scolastica ha avuto sui suoi ex allievi, il team di orientamento dell’istituto ha promosso un’interessante iniziativa: una serie di interviste a ex studenti, oggi protagonisti di percorsi professionali e personali di grande rilievo.

Le risposte raccolte dimostrano quanto variegati siano stati i percorsi intrapresi dagli ex liceali, spaziando dai settori tradizionalmente legati agli studi classici a quelli apparentemente più lontani.

Francesco Rinaldi si è affermato nel campo della Giurisprudenza, seguendo un percorso che unisce rigore e logica, tratti distintivi della formazione classica.

Raffaele Sorbo, specialista in Cardiologia, ha scelto la Medicina, disciplina che richiede disciplina e spirito di osservazione, competenze maturate anche sui testi di greco e latino.

Azzurra Ciliberti, che ha unito Ingegneria e Matematica, e Antonella Lauriola, ingegnere, hanno dimostrato come la mentalità analitica sviluppata al Classico possa essere applicata con successo anche nelle scienze tecniche.

Giusy Fatigato, chirurga plastica, attribuisce grande importanza alla capacità di pensare con lucidità e profondità, qualità che il Liceo Classico le ha trasmesso.

Federica Prencipe, regista e attrice, ha seguito la strada delle arti performative, dimostrando che il Classico sa parlare anche alle anime creative.

Valentina Berardinetti e Martina Santamaria si sono dedicate alle Lettere, confermando il forte legame con la cultura umanistica, mentre Carmen Palma e Francesca Lupoli hanno esplorato il mondo delle Lingue e Letterature straniere.

Non mancano esempi di eccellenza nei settori economici, con Grazia Salcuni (Economia), Anna Maria Lauriola (Chimica e tecnologie farmaceutiche) e Alessio Mangano (Economia e Finanza).

Tra le professioni emergenti, Flavio Ognissanti spicca come Giornalista e Creator digitale, portando nel mondo dell’informazione e dei social media la profondità e la capacità critica apprese sui banchi del liceo.

Alla domanda su cosa abbia lasciato il Liceo Classico nelle loro vite, le risposte convergono su alcuni punti fondamentali:

Formazione mentale e capacità critica: Gli ex studenti riconoscono che il Classico li ha preparati ad affrontare qualsiasi percorso universitario e professionale con elasticità mentale, capacità di analisi e una solida cultura generale.

Profondità e sensibilità: Molti sottolineano come il Liceo Classico abbia insegnato loro a guardare oltre le apparenze, approfondendo ogni questione con passione e spirito critico.

Valori umani: La ricchezza culturale e morale dei testi classici ha trasmesso valori universali che continuano a guidarli nella vita.

In una sola parola, gli ex liceali hanno descritto cosa è rimasto nel loro cuore: “radici”, “critica”, “disciplina”, “apertura”, “libertà”.

Queste testimonianze sono un invito per i giovani studenti a scegliere il Liceo Classico con fiducia e consapevolezza. La formazione classica non è un vincolo al passato, ma una porta aperta su ogni possibilità futura. Come dimostrano le storie dei nostri ex allievi, il Classico non si limita a fornire conoscenze, ma forma persone capaci di interpretare e migliorare il mondo.

Il Liceo Classico “Aldo Moro” di Manfredonia ringrazia tutti gli ex studenti che hanno partecipato a questa iniziativa, contribuendo con le loro esperienze a raccontare il valore intramontabile di una scuola che continua a fare la differenza.