Fervono i preparativi per i “Capodanni di Puglia” negli otto Comuni capoluogo, la grande iniziativa promossa da Regione Puglia e Pugliapromozione con un’azione di co-marketing, presentata questa mattina nella sede della presidenza della Regione Puglia dal presidente Michele Emiliano, dall’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, dal direttore del Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura Aldo Patruno e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, dai sindaci e dagli assessori dei Comuni interessati.

Ricco il programma di eventi che, nel periodo natalizio dal 25 dicembre al 6 gennaio 2025, coinvolgerà i Comuni di Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Andria, Trani e Barletta. Le iniziative delle città capoluogo sono sostenute dalla Regione Puglia con un impegno di spesa di 400mila euro a valere sul Programma operativo complementare al POR Puglia e del Piano Strategico del Turismo.

Per il presidente della Regione Michele Emiliano: “Il Capodanno per noi è la festa di una Puglia che sa che in soli venti anni è diventata attrattiva anche quando fa freddo, non solo quando si va al mare. Era un altro mondo che a un certo punto ha iniziato a fiorire grazie a una squadra fortissima fatta di sindaci, amministratori, generazioni diverse che hanno cominciato un cammino. Abbiamo dato così a tutti l’immagine di una terra libera e democratica, che conosce la propria comunità. Ringrazio quindi tutta la squadra che è formidabile, come sempre la Regione è al fianco dei Comuni.”

“La Puglia punta sul Natale per ampliare la stagione turistica – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane -. Abbiamo iniziato con la presentazione dello spot su San Nicola, diffuso sui principali media internazionali, continuiamo con la presentazione dei ‘Capodanni di Puglia 2024’ con cui sosteniamo le attività dei Comuni capoluogo della nostra regione con un investimento di 400mila euro. A conclusione di un anno straordinario per il turismo, puntiamo su eventi e iniziative nel periodo natalizio aggiungendo un tassello fondamentale della nostra strategia per valorizzare la destinazione Puglia anche nei mesi invernali.

La collaborazione con i comuni si aggiunge a quella con i privati, nel segno degli ottimi risultati dell’avviso pubblico ‘Prodotti turistici’ a tema Natale rivolto agli operatori pugliesi, che vede uno stanziamento di 800mila euro, la partecipazione di 252 proposte e l’approvazione di 46 progetti. Grazie all’impegno e alla vivacità degli operatori, anche nelle due precedenti finestre dello stesso avviso, abbiamo arricchito il calendario di esperienze tra novembre e dicembre in tutto il territorio regionale. Una duplice azione per valorizzare la Puglia in modo innovativo e continuativo.

Siamo certi che i ‘Capodanni di Puglia’ saranno occasioni indimenticabili, capaci di lasciare ancora una volta ricordi positivi e di accrescere ulteriormente l’attrattività della nostra regione in Italia e all’estero”.

“Con questa iniziativa si chiude la programmazione 2014-20, il grande ciclo che ha affermato e posizionato la Puglia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale – ha spiegato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento regionale Turismo -. Ora inizia la fase due del turismo vera e propria che, partendo da un periodo turisticamente molto significativo che è quello di Natale e Capodanno, apre una stagione nella quale, in realtà, non c’è più stagione. I Capodanni apriranno immediatamente i Fuochi nel mese di gennaio e quindi i Carnevali e la Pasqua e, poi, la tradizionale stagione balneare e così via. Capodanni di Puglia è un’iniziativa pubblico-privata che vedrà un Natale e un Capodanno di qualità ma soprattutto unitari e in rete. L’obiettivo della destagionalizzazione è raggiunto, possiamo dirlo a gran voce. Sono obiettivi che non si raggiungono mai una volta per tutte, ma dai dati del 2024, che analizzeremo meglio quando avremo anche i dati del periodo ultimo, quello di novembre, dicembre e gennaio, perché Natale e Capodanno vanno insieme, lo confermano. Ed è raggiunta contestualmente quella crescita del tasso di internazionalizzazione, condizione vera per realizzare l’allungamento della stagione nel tempo, oltre i mesi da giugno a settembre, ma soprattutto nello spazio, coinvolgendo non solo la costa dei comuni turisticamente forti ma anche l’entroterra.”

“Il turismo invernale anche in Puglia è un nuovo flusso sul quale stiamo lavorando, ad iniziare dallo spot in tutto il mondo su Santa Claus – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . E, con i Capodanni di Puglia, continuiamo in questa direzione che è strategica per la nostra regione. La Puglia 365 giorni l’anno, fruibile, attrattiva, ricca di eventi di ogni genere e per ogni età, sta diventando realtà in sinergia con le amministrazioni locali”.

“BARI, CAPODANNO 2024 – INSIEME NEL 2025”

Regione Puglia e Pugliapromozione, Radio Norba e Comune di Bari annunciano i due grandi ospiti di “Insieme nel 2025”, il tradizionale evento del 31 dicembre che coinvolgerà migliaia di baresi e turisti. Organizzato e prodotto da Bass Culture, il grande palco sarà allestito in piazza Libertà e ospiterà lo show di Emma con la sua band. A seguire il set firmato da Michele Bravi. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 circa e sarà trasmesso in diretta radio su Radio Norba e in tv sui canali 11 e 730 di Sky. Dopo la mezzanotte si balla: in consolle i dj di Radio Norba e Radio 105.

Anche l’Acquedotto Pugliese (AQP) sostiene il grande evento di fine anno con un intervento di sensibilizzazione: nella zona del concertone sarà allestita una postazione di approvvigionamento gratuito con fontanine da cui attingere acqua pubblica durante la serata. Bere l’acqua del rubinetto è una scelta sicura, di qualità, un gesto concreto per proteggere l’ambiente, riducendo l’uso della plastica.

“Bari si prepara a festeggiare il nuovo anno in grande stile – commenta il sindaco di Bari Vito Leccese – con un evento imperdibile che porterà in piazza la musica di due artisti tra i più amati dal grande pubblico: Emma Marrone e Michele Bravi. Grazie a Radio Norba, Bass Culture, alla Regione Puglia, ad Acquedotto Pugliese e ai tanti sponsor che hanno scelto di investire su questo evento dedicato alla nostra città, avremo l’opportunità di vivere una serata indimenticabile, caratterizzata dalla grande musica e da un’atmosfera festosa che unisce tutti. Invito tutti, cittadini e visitatori, a partecipare a questa grande festa e riempire la piazza con gioia e spirito di comunità. Sarà un momento di condivisione e di festa, un modo per accogliere il nuovo anno con entusiasmo e speranza. E nella notte di San Silvestro e a Capodanno non ci dimenticheremo di coloro che non possono festeggiare nelle proprie abitazioni e come tradizione organizzeremo la Cena degli abbracci la notte del 31 e il Pranzo degli abbracci il primo gennaio.”

“INSIEME NEL 2025 – CAPODANNO A FOGGIA”

Sul palco del 31 dicembre, in piazza Cavour, ci saranno Francesca Michielin e numerosi altri ospiti, a seguire si balla con la musica del dj set. A Foggia è previsto un afflusso di visitatori anche da fuori regione per un totale di circa 5.000 persone, oltre a tutta la potenziale utenza raggiungibile in una dimensione digitale attraverso la condivisione a mezzo diretta televisiva e social dell’evento di Capodanno.

Alice Amatore, assessore alla Cultura del Comune di Foggia: “La cultura è un formidabile impulso per la crescita sociale ed economica, e mettere in rete tutta la Puglia per un appuntamento tradizionale come il concerto di Capodanno è non solo indice di lungimiranza ma anche di visione d’insieme e volontà di sviluppo omogeneo dei vari territori. Siamo orgogliosi come città di Foggia di essere finalmente parte attiva di questo processo di profondo cambiamento della nostra realtà locale e dell’intera regione.”

CITTÀ DI ANDRIA – 2024 NATALE E CAPODANNO

C’è tanta, tantissima musica, spirito di comunità ed anche solidarietà nel programma di Andria che, dal 25 dicembre al 6 gennaio, proporrà l’esibizione di numerosi artisti e musicisti, anche gospel. La promozione del fitto calendario di eventi cittadini avverrà attraverso i media tradizionali, la narrazione fotografica ed i social.

Cesareo Troia, assessore alle Radici del Comune di Andria: “L’iniziativa Capodanni di Puglia della Regione Puglia ci permette di ampliare l’offerta culturale e turistica, e c’è da evidenziare la grande attenzione che sempre, la Regione e l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, dedica ai Comuni. Per il nostro territorio lo ha già fatto per i siti Unesco e per il brand Costa Sveva. Insomma, ci sono tutte le condizioni per superare gli ostacoli, anche se Andria non ha mai celebrato il Capodanno in modo specifico, abbiamo arricchito il calendario di eventi partito il 7 dicembre. In particolare, abbiamo investito in una maggiore illuminazione delle strade unendo le forze con gli esercenti, affinché l’investimento fatto in questo Natale sia utile anche per i prossimi anni. Ad Andria puntiamo a valorizzare l’attesa, per il 24 dicembre prevediamo circa 60.000 presenze. E, poi, c’è il compleanno dell’imperatore di Svevia. Federico II, al quale la città di Andria è particolarmente legata e non solo per Castel del Monte, nacque il 26 dicembre 1194. In programma ci sono concerti, gospel, animazione, eventi teatrali e tanto altro ma mi preme sottolineare che nelle periferie ci saranno attività, anche con le parrocchie e interi quartieri.”

NATALE È BARLETTA – LA MAGIA DELLE TRADIZIONI

Le tante iniziative di Barletta offrono una totale fruizione della città, con un’offerta di spettacoli e attrazioni senza precedenti, a partire dal rafforzamento dell’illuminazione artistica nel centro storico. Il programma beneficia della collaborazione dell’associazionismo locale, di Fondazioni e di diversi soggetti privati. Il piano di comunicazione, on e off line, valorizzerà le tradizioni cittadine.

Oronzo Cilli, assessore alla Cultura del Comune di Barletta: “Abbiamo realizzato un programma di attività natalizie, iniziato il 6 dicembre e che continuerà sino al 6 gennaio con tanti eventi sul corso principale di Barletta, ma al contempo attenzione verso l’intera città. Brillerà il nostro Teatro Curci. Ci saranno tante iniziative musicali ed abbiamo prestato particolare attenzione alle fasce più deboli per essere – ancora di più durante le feste natalizie – una comunità, in modo da dare un sorriso a tutti. Barletta sarà un tassello prezioso della grande festa natalizia della Puglia.”

TRANI – CAPODANNO COL CONCERTO DI TONY HADLEY

Questa città, che è una delle 20 più turistiche della Puglia, per la notte più lunga dell’anno punta su un evento che di bilanciamento fra pop e cultura classica, con un concerto di Tony Hadley. L’1 gennaio ci sarà il concerto orchestrale ICO. Insomma, un Capodanno all’insegna di tutti i gusti, con una marcia in più data dalla maggiore comunicazione e promozione degli eventi.

Lucia De Mari, assessore alla Cultura del Comune di Trani: “Il Capodanno di Trani sarà in piazza Quercia, con la cattedrale che farà da sfondo e questa serata con Tony Hadley (che tutti ricordiamo negli Spandau Ballet) rappresenterà il clou di una serie di manifestazioni fra le quali il concerto gospel, gli eventi per bambini, i mercatini. Dopo il concerto di Hadley, Capodanno proseguirà con il dj set di Radio Selene. L’1 mattina, sempre in piazza Quercia, ci sarà il concerto di capodanno di musica classica.Tutto questo nostro impegno e l’intervento della Regione Puglia stanno portando, per le festività natalizie tante prenotazioni per il pernottamento e nei ristoranti.”

“BRINDISI E IL NATALE DIFFUSO 2024”

Brindisi per tutte le festività natalizie, che culmineranno con Capodanno e la Befana, ha puntato sulla creazione di un percorso nel centro storico della città e nei suoi affascinanti vicoli, scandito dalle luminarie accompagnerà i mercatini di Natale ed una serie di iniziative ed eventi itineranti aperti al pubblico, tra cui i numerosi spettacoli musicali, con una diffusione anche via social delle varie iniziative.

Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi: “La proposta dei Capodanni di Puglia ha arricchito il nostro programma natalizio. Nella notte di San Silvestro si esibirà la Rimbamband e nel pomeriggio dell’1 gennaio si terrà il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Verdi, coordinato da Mirko Signorile con una ensemble di bambini musicisti dai 6 ai 15 anni, con una lettura dell’evento che si inserisce a pieno titolo nell’iniziativa che abbiamo definito di Natale Diffuso. Infatti abbiamo voluto dare una connotazione di inclusione sociale e di vicinanza non solo alle nuove generazioni ma anche alle situazioni più difficili che si vivono in città.”

“LECCÈFESTA – CAPODANNO IN PIAZZA

La forza del progetto di Lecce è, già prima del Natale e del Capodanno, fra i quali il San Cataldo Xmas Village, il mercatino natalizio fino al 6 gennaio, il presepe di Comunità, il concerto di San Silvestro, fra gli altri spettacoli quello di Antonio Amato Ensemble storica voce della Notte

della Taranta e del gruppo musicale pop rap Gemelli Diversi, e poi il concerto di Capodanno con l’Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento, o e molto altro con la celebrazione dell’arrivo della Befana. La promozione avverrà attraverso i canali istituzionali e social del Comune di Lecce.

Giancarlo Capoccia, assessore al Turismo del Comune di Lecce: “Quest’anno inauguriamo una nuova formula che tiene insieme la città con la parte che si affaccia sul mare, perché vogliamo sottolineare che Lecce non è una città esclusivamente barocca e che può essere attrattiva anche nella sua parte esposta al mare. Ringraziamo la Regione e Pugliapromozione per il lavoro fatto insieme, perché quando si lavora in squadra si ottengono i risultati e si fa un percorso di crescita complessiva per il territorio.”

TARANTO WELCOME 2025

Le iniziative offrono una totale ricezione della città di Taranto, dove il Natale abitualmente inizia prima e cioè dai festeggiamenti di Santa Cecilia del 22 novembre. Le festività saranno scandite da luminarie, eventi musicali, parate natalizie e attrazioni artistiche tarantine, dedicate al pubblico di tutte le età. Il culmine degli eventi sarà l’1 gennaio nella piazza Municipio in città vecchia, con ospiti i Dirotta su Cuba e Mario Venuti che si alterneranno sul palco. Il tutto con una promozione sui canali istituzionali e social del Comune di Taranto.

Angelica Lussoso, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Taranto: “Proporremo il concerto di Dirotta su Cuba e di Mario Venuti, poi valorizzeremo artisti del territorio anche emergenti. Abbiamo scelto di festeggiare l’1 gennaio perché è tradizione dalla nostra città trascorrere il 31 in famiglia o partecipando a veglioni organizzati. Invece il primo gennaio sarà una giornata di auguri per un anno nuovo che speriamo sia felice per tutti”.