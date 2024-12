“Valorizzare le eccellenze è dovere della politica e lo dimostra il fatto che anche quest’anno la Capitanata è stata protagonista alla Camera dei deputati con alcuni dei prodotti agroalimentari di maggior pregio del nostro territorio: il pane e l’olio, in occasione della degustazione natalizia organizzata dalla Commissione Agricoltura di Montecitorio, di cui faccio parte dall’inizio della legislatura“.

Lo comunica il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, che aggiunge: “Siamo alla terza partecipazione a questo evento e stavolta abbiamo pensato all’olio di Lucera del frantoio Di Battista e al pane di Monte Sant’Angelo di Donato Taronna, entrambi prodotti particolarmente apprezzati dal ministro Lollobrigida, dai sottosegretari e dal presidente della Commissione, oltre che dagli altri parlamentari presenti all’evento“.

Un orgoglio ancora maggiore dal momento che il noto mastro panificatore e ambasciatore dell’arte bianca Taronna, immediatamente dopo la degustazione presso la Buvette della Camera, è volato a Doha, nel Qatar, dove il suo pane, realizzato con farine di grano tenero tipo 0 e grano duro, acqua e lievito madre, che rappresenta l’eccellenza e la tradizione della panificazione dal 1604, è protagonista in questi giorni anche a bordo della Amerigo Vespucci, la celebre nave scuola della Marina Militare italiana, il veliero più bello del mondo, impegnato da luglio 2023 nel suo tour mondiale, che reca con sé, come oggi ha dichiarato il Presidente Mattarella, un messaggio di grande prestigio e fascino per l’Italia.

“In questi anni abbiamo ospitato, con immenso orgoglio i vini delle Cantine Pirro e i dolci di Spadavecchia di Troia, i vini di Cerignola di Michele Biancardi, ancora l’olio di Puglissima e i sottolio di Fiordelisi, dai 5 Reali Siti, dimostrando che il settore agroalimentare racconta storie, di identità e di cultura, che appartengono alla nostra memoria più profonda. Oltre al nostro Donato Taronna, una particolare attenzione ha ricevuto l’olio dedicato all’infanzia prodotto da Di Battista. L’olio buono fa bene e, quando si dice che l’agricoltura guarda al futuro, noi con l’olio guardiamo anche e soprattutto alla salute dei più piccoli, come spesso ci ricorda anche il sottosegretario Gemmato“.