Lewis Hamilton Un Nuovo Inizio

Il Gran Premio del Brasile è stato una vera prova per Lewis Hamilton. Un decimo posto nella gara principale e un undicesimo nello sprint sono stati più di una delusione: per un campione abituato a vincere, un simile risultato ha rappresentato una sconfitta personale. Le sue parole via radio dopo il traguardo suonavano quasi come un addio: “Se questa è stata l’ultima volta, è un peccato che non sia andata bene, ma vi sono grato”.

Hamilton, che lascerà la Mercedes dopo 12 anni, ammette di aver considerato seriamente l’idea di “non tornare”. Tuttavia, come lui stesso sottolinea, queste emozioni sono una naturale reazione alla profonda delusione.

Dalla Lotta a una Nuova Fase

I momenti difficili sono iniziati per Hamilton già nel 2021, quando ha perso il titolo mondiale all’ultimo giro contro Max Verstappen. I due anni successivi sono stati una sfida per la Mercedes, che ha faticato ad adattarsi ai nuovi regolamenti. Solo a metà della stagione attuale le cose hanno cominciato a migliorare, con tre vittorie in quattro gare, tra cui i trionfi di Hamilton in Gran Bretagna e Belgio.

Tuttavia, il Gran Premio degli Stati Uniti e quello del Brasile hanno evidenziato nuovamente le debolezze della vettura. Una serie di incidenti e problemi di manovrabilità hanno portato Hamilton a interrogarsi su sé stesso e sulla squadra. “In quei momenti, ovviamente, preferiresti essere su una spiaggia a rilassarti e pensare: ‘Perché dovrei farlo?'” ha ammesso con amarezza.

Nonostante tutto, lo spirito del campione non gli permette di arrendersi. “Niente può abbattermi. Amo ancora la mia squadra e, nonostante il mio addio, voglio dare il massimo in queste ultime gare”, ha dichiarato con convinzione.

Ferrari: Un Nuovo Inizio per una Leggenda

La stagione 2024 segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per Lewis, che si unirà alla Ferrari. Per i fan della Formula 1, questo evento rappresenta una vera e propria rivoluzione storica. Riuscirà Hamilton a ritrovare nuova energia nella leggendaria “Scuderia”? Come si integrerà in un team dove le ambizioni sono alte quanto le pressioni?

