Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amadou Diambo, forte centrocampista senegalese classe 2021 proveniente dallo United Riccione.

Nonostante la giovane età, vanta già molta esperienza. Nel 2019 il Pescara lo porta in Italia dalla Francia e colleziona 20 presenze, 7 gol e 1 assist con la Primavera. A marzo il debutto in prima squadra nella partita esterna di Serie B contro il Benevento.

Nella stagione successiva viene promosso in pianta stabile in prima squadra. Totalizza 3 presenze in Serie B e a gennaio si trasferisce al Benevento.

Una parentesi che porta Diambo, il 23 maggio 2021, ad esordire in Serie A nella partita pareggiata per 1-1 contro il Torino. Torna in Abruzzo l’anno seguente e disputa il campionato di Serie C – girone B con il Pescara. Gioca con continuità e tra campionato e play-off colleziona 23 presenze e mette a segno un gol.

Poi, dopo una parentesi in Bulgaria, diventa un calciatore del Grosseto (Serie D – girone E e mette a referto un gol ed un assist in 15 apparizioni) e successivamente veste le maglie di Chieti (serie D girone F) e United Riccione (serie D girone D).

Diambo è aggregato al gruppo squadra e sarà già disponibile per Mister Franco Cinque per la partita casalinga di domenica contro il Martina.

