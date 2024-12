𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 si arricchisce di nuovi eventi

MANFREDONIA – L’Amministrazione Comunale di Manfredonia è felice di annunciare che, oltre alle attività già previste nel programma degli eventi di Natale “Manfredonia Christmas Dream”, nei giorni 22, 23 e 24 dicembre si svolgeranno iniziative dedicate a grandi e piccini, per rendere le festività ancora più magiche e coinvolgenti.

L’obiettivo è promuovere la città come luogo di aggregazione, valorizzando il centro urbano e offrendo momenti di intrattenimento per residenti e visitatori.

Tra le novità, il 23 dicembre si terrà la Super Tombolata, un evento unico nel suo genere.

I premi messi in palio sono stati interamente realizzati con materiali riciclati grazie all’impegno e alla creatività dell’Associazione Delfino, dell’Anffas ETS – APS Manfredonia e degli ospiti del Centro Diurno “L’Airone”. Questa iniziativa sottolinea l’importanza della sostenibilità e del coinvolgimento delle realtà sociali locali nel promuovere un Natale più consapevole e inclusivo.

Un’altra proposta di grande rilievo è l’iniziativa “Resto in città”, prevista per i giorni 24 e 31 dicembre.

Questo progetto mira a trasformare il centro urbano in uno spazio vivo e dinamico, grazie all’apertura straordinaria dei pubblici esercizi, come bar, ristoranti e attività commerciali, che effettueranno orario continuato, e alla presenza di punti musicali distribuiti nelle vie cittadine, con DJ set e musica dal vivo per animare l’atmosfera e creare un’esperienza coinvolgente e festosa per tutti. Il Comune di Manfredonia desidera ringraziare le associazioni e gli enti del terzo settore per il loro prezioso contributo alla realizzazione delle attività natalizie, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra enti pubblici e privati possa fare la differenza.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare numerosi a tutte le iniziative in programma, per vivere insieme la magia del Natale e condividere momenti di gioia e solidarietà.