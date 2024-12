Manfredonia. ll 18 dicembre 2024, l’Assemblea dei soci di MOLO 21 – Cambiamo rotta ha segnato un momento importante nella storia del movimento, con il rinnovo degli organismi dirigenti. Nata nell’agosto 2020 l’Associazione ha saputo affermarsi come una delle principali forze politiche della città, distinguendosi per capacità organizzativa e visione innovativa.

Già presente nella scorsa tornata amministrativa a Palazzo San Domenico con due consiglieri comunali d’opposizione – Gaetano Prencipe e Michele Iacoviello -, nel giugno 2024 si è affermata come terza forza politica cittadina, conquistando la vittoria con il suo candidato sindaco, Domenico la Marca. Oggi l’Associazione è rappresentata al vertice dell’amministrazione comunale dallo stesso Sindaco la Marca, dall’Assessore Giovanni Mansueto, dal Presidente del Consiglio Michele Iacoviello e da un gruppo consiliare coeso e attivo composto da Michelina Quitadamo (Capogruppo) e Matteo La Torre.

Dopo le dimissioni di Giovanni Mansueto dalla carica di Coordinatore, ruolo che ha ricoperto con abnegazione fin dalla fondazione del movimento, l’Associazione è stata affidata a un Comitato di Reggenza guidato con grande impegno da Serena Gatta e da Matteo Trotta, ai quali l’Assemblea ha espresso un caloroso ringraziamento. Il periodo di transizione ha rappresentato un’opportunità preziosa per ridefinire obiettivi e strategie, consolidando il ruolo di Molo 21 all’interno della coalizione di maggioranza e del panorama politico cittadino.

Nel segno della continuità e del rinnovamento, l’Assemblea ha eletto come nuovo Coordinatore Marcello Castigliego, uno dei fondatori dell’Associazione e già Segretario Amministrativo. Castigliego, 34 anni, insegnante e figura di riferimento nel mondo dell’associazionismo artistico-culturale, ha maturato una solida

esperienza nella promozione di progetti di partecipazione e inclusione. Ad affiancarlo saranno Matteo Trotta, Vice Coordinatore e Tesoriere, e Patrizia Salvetti, Vice Coordinatrice e Segretaria Organizzativa. Maurizio Santoro, con il suo bagaglio di esperienza, assumerà il ruolo di Segretario Amministrativo.

Il nuovo Consiglio Direttivo vede la partecipazione di numerosi componenti, in un mix di competenze ed energie nuove, tutti accomunati dalla volontà di contribuire alla crescita della città. A breve, l’Associazione inaugurerà la sua nuova sede sociale in Via Maddalena 132, concepita come uno spazio aperto al confronto, alla formazione e alla progettazione condivisa. Un vero e proprio presidio politico e culturale, pronto ad accogliere chiunque desideri partecipare attivamente alla vita pubblica.

Un’importante impegno annunciato durante l’Assemblea riguarda la costituzione di gruppi di lavoro tematici, che avranno il compito di analizzare, discutere e proporre soluzioni sui principali temi che interessano la nostra comunità. Dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, dalla cultura all’inclusione sociale, ogni gruppo sarà composto oltre che dai soci anche da non iscritti, per favorire un confronto aperto e partecipato. Questi laboratori tematici diventeranno uno strumento fondamentale per raccogliere idee, valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare il dialogo con la cittadinanza.

Questo passaggio segna non solo un cambio di guida, ma un rilancio della sfida che Molo 21 ha scelto di abbracciare sin dalla sua fondazione: contribuire al rinnovamento della città con coraggio, visione e senso di comunità. Forte del sostegno rafforzato alla sua amministrazione e della vitalità dimostrata dai suoi soci, l’Associazione guarda al futuro con determinazione, pronta ad affrontare i prossimi traguardi con uno spirito inclusivo e una rinnovata energia. Insieme, Molo 21 continuerà a essere un punto di riferimento per il cambiamento e un esempio di partecipazione attiva al servizio della comunità. (nota stampa).