Monopoli e Cerignola sono due squadre pugliesi che stanno sorprendendo nel girone C di Serie C, lottando per la promozione in Serie B.

Il Monopoli, con una serie storica di dodici risultati utili consecutivi, sta vivendo un sogno grazie a una gestione economica sostenibile e a una rosa equilibrata, guidata dal tecnico Alberto Colombo. Il presidente Francesco Rossiello sottolinea l’importanza di un approccio realistico, senza fare voli pindarici.

Cerignola, terza in classifica, sta vivendo una stagione positiva grazie al forte spirito di gruppo e alla gestione oculata.

Il direttore sportivo Elio Di Toro e il presidente Nicola Grieco puntano a una crescita lenta e sostenibile, senza spese eccessive. Anche se la promozione non è l’obiettivo dichiarato, entrambe le squadre stanno vivendo un sogno, con la consapevolezza che gennaio porterà nuove sfide. (Fonte: La Gazzetta dello Sport)