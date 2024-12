Per ‘Natale a Foggia 2024’, il cartellone di eventi natalizi del Comune di Foggia, venerdì 20 dicembre alle 21 in piazza Cesare Battisti concerto gratuito dei Neri per Caso.

Neri per caso. È uno dei più noti gruppi a cappella del panorama italiano, celebre al grande pubblico dopo la vittoria, nel 1995 nella sezione nuove proposte, del Festival di Sanremo.

L’ensemble vocale fondato a Salerno nel 1991, deve il suo nome al produttore Claudio Mattone, che notò i membri del gruppo esibirsi tutti vestiti di nero. Noti per le loro interpretazioni a cappella, hanno collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele, Giorgia e Lucio Dalla.

Durante la serata il gruppo proporrà brani che li hanno portati al successo assieme ad importanti pezzi della musica internazionale e nazionale. Un viaggio che, partendo dall’Inghilterra dei Beatles, farà tappa in tutto il mondo riproponendo i successi di alcuni dei più grandi esponenti della musica internazionale come Sting, Michael Jackson, George Gershwin per ritornare in Italia e poi a Napoli con il sound dal sapore blues di Pino Daniele e agli inediti che hanno reso celebri i Neri Per Caso.

