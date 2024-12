Paolo Fiorentino, ex ad di Carige, condannato a 4 anni

Paolo Fiorentino, ex amministratore delegato di Carige e attualmente alla guida di Banca Progetto, è stato condannato a quattro anni di reclusione e a una multa di 250 mila euro. La sentenza è legata al caso della semestrale 2018 di Carige, in cui si sarebbe omessa la comunicazione al mercato della necessità di svalutare crediti non performing per centinaia di milioni di euro.

La decisione è stata presa dalla terza sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini. Insieme a Fiorentino, è stato condannato Mauro Mangani, allora responsabile delle scritture contabili, a due anni e sei mesi di reclusione e a una multa di 150 mila euro. Inoltre, la banca Carige, ora parte di Bper, è stata sanzionata con una multa di 700 mila euro.

Il Tribunale ha anche stabilito una provvisionale di quasi 26,6 milioni di euro a favore di Malacalza Investimenti, principale parte civile nel processo, che potrà chiedere ulteriori danni in sede civile. Fiorentino è stato inoltre interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. Nonostante la condanna, il consiglio di amministrazione di Banca Progetto, presieduto da Massimo Capuano, ha confermato Fiorentino nel suo ruolo di amministratore delegato.

La sentenza supera le richieste del pubblico ministero Paolo Filippini, che aveva proposto una pena di tre anni e mezzo di carcere e una multa di 200 mila euro per Fiorentino, oltre a sanzioni minori per gli altri imputati.

Secondo l’accusa, Fiorentino avrebbe adottato un approccio dilatorio per evitare l’impatto negativo delle richieste di accantonamenti avanzate dalla BCE sui risultati di bilancio della semestrale 2018. Questo comportamento sarebbe stato motivato dal desiderio di Fiorentino di mantenere il suo ruolo in vista di un cambio di controllo della banca.

Il legale di Fiorentino, Giuseppe Iannaccone, ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello, ribadendo la convinzione dell’innocenza del suo assistito. Di contro, i legali di Malacalza Investimenti hanno accolto con soddisfazione la sentenza, sottolineando come essa rappresenti un passo verso la verità sulle irregolarità che hanno caratterizzato la gestione dell’ex amministratore delegato e il controverso epilogo di Carige.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 90 giorni, dopodiché si aprirà il processo di secondo grado.

Lo riporta Ansa.