foto Policlinico Riuniti in notturna

Rinvenuto cadavere a Foggia: è il corpo dell’uomo che si era allontanato dai Riuniti. Il giorno della sua scomparsa, il 28 ottobre, si era allontanato dal pronto soccorso senza ricevere le cure necessarie. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo avevano immortalato mentre lasciava l’ospedale alle 22:23 e si dirigeva rapidamente verso l’esterno, cinque minuti dopo.

Le ricerche per ritrovarlo, avviate immediatamente da forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, non avevano portato risultati. Sono stati setacciati i luoghi abitualmente frequentati dall’uomo, così come le strade tra Foggia e Lucera, ma senza successo. L’ultima immagine di Paolo Tetta mostrava l’anziano su una barella con un collare cervicale, un cerotto sulla fronte e un altro sul braccio.

Il 31 ottobre, la figlia Viviana aveva lanciato un accorato appello durante una puntata del programma Chi l’ha visto?, sottolineando che il padre era in cura con farmaci che non poteva interrompere. Nonostante gli sforzi, la sua scomparsa era rimasta un mistero per settimane.

Il 18 dicembre, il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nei pressi della tangenziale di Foggia. Gli indumenti ritrovati sul cadavere – jeans e una t-shirt – corrisponderebbero a quelli indossati da Paolo Tetta il giorno della sua scomparsa.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della scientifica e un medico legale per effettuare i primi accertamenti.

La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso familiari e conoscenti dell’anziano, potrebbe ora trovare una triste conclusione. Resta da chiarire come l’uomo sia giunto fino a quel luogo e quali siano state le cause della sua morte. L’autopsia e ulteriori esami forniranno elementi fondamentali per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Paolo Tetta e comprendere le dinamiche di questo tragico episodio.