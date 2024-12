San Marco in Lamis: LINKMATE, il nuovo sportello telematico per una comunicazione tra Comune e cittadini - Fonte immagine Sanmarcoinlamis.eu

Il Comune di San Marco in Lamis, in collaborazione con Advanced Systems, ha introdotto LINKMATE, un innovativo sportello telematico pensato per semplificare l’interazione tra amministrazione comunale, cittadini e imprese.

Grazie a questo strumento digitale, è possibile:

Consultare e stampare la propria situazione tributaria : i contribuenti possono verificare i dettagli relativi alla Tassa Rifiuti (TARI), con la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il sistema pagoPA. È inoltre possibile consultare e saldare la Tassa per l’Occupazione di Spazi Pubblici (COSAP) e il Canone Unico Patrimoniale (CUP).

: i contribuenti possono verificare i dettagli relativi alla Tassa Rifiuti (TARI), con la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il sistema pagoPA. È inoltre possibile consultare e saldare la Tassa per l’Occupazione di Spazi Pubblici (COSAP) e il Canone Unico Patrimoniale (CUP). Accedere alla visura catastale : sebbene non aggiornata in tempo reale, questa funzione consente di ottenere una copia dei dati catastali.

: sebbene non aggiornata in tempo reale, questa funzione consente di ottenere una copia dei dati catastali. Verificare i versamenti effettuati : il sistema permette di controllare i pagamenti già registrati.

: il sistema permette di controllare i pagamenti già registrati. Comunicare con gli uffici comunali: attraverso una bacheca messaggi, i cittadini possono segnalare eventuali errori nei dati o richiedere correzioni, laddove non sia necessario presentare una dichiarazione ufficiale.

Per accedere al servizio, è sufficiente collegarsi al portale dedicato (https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H985&M=2) o cliccare sull’apposito tasto disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella colonna sinistra della homepage.

L’accesso è riservato agli utenti in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che consente di utilizzare un unico account per i servizi della Pubblica Amministrazione. Per le utenze non domestiche, l’accesso è consentito esclusivamente al legale rappresentante, sempre tramite SPID.

Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, LINKMATE si pone come obiettivo principale quello di rendere più fluida e trasparente la comunicazione tra i contribuenti e il Comune, offrendo un servizio pratico e sempre disponibile.

Lo riporta Sanmarcoinlamis.eu