Manfredonia, 19 dicembre 2024 – Grande entusiasmo e partecipazione per il contest fotografico “#SelfiediNatale“, promosso da StatoQuotidiano.it come appendice del programma “Regali di Natale”.

L’iniziativa ha catturato l’attenzione di numerosi utenti che hanno condiviso i propri selfie natalizi utilizzando i simboli delle festività, accompagnati dall’hashtag ufficiale.

Lanciato nelle ultime settimane, il contest invitava i partecipanti a inviare foto creative e coinvolgenti, con l’obiettivo di celebrare lo spirito natalizio e creare un’atmosfera di condivisione e allegria. Le foto che hanno raccolto il maggior numero di like sui social media sono state premiate con regali e buoni omaggio offerti dagli sponsor dell’evento.

I Vincitori del Contest

Dopo una partecipazione calorosa e tantissime immagini condivise, sono stati annunciati i vincitori:

Angela e Leo – La loro foto con un sorriso radioso nell’attività commerciale ha ottenuto il maggior numero di consensi – 719 reazioni da Vittoria Fiore – Il sorriso meraviglioso di un bambino con un vestitino di Natale ha ottenuto il secondo posto – 466 reazioni Evelyn – Con un tocco di semplicità in Piazza Duomo, si è aggiudicata il terzo posto – 242 reazioni

Un successo di comunità

“#SelfiediNatale” è stato non solo un modo per valorizzare la creatività e l’originalità dei partecipanti, ma anche un’opportunità per consolidare lo spirito di comunità durante le festività. L’iniziativa, parte integrante del programma “Regali di Natale” trasmesso da StatoQuotidiano, ha dimostrato ancora una volta come il digitale possa diventare un mezzo per avvicinare le persone e condividere emozioni.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato al contest, agli sponsor che hanno reso possibili i premi, e ai lettori che continuano a seguire con passione le iniziative proposte da StatoQuotidiano.it.

Appuntamento al prossimo anno per nuove emozionanti edizioni!