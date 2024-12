Siponto al centro dell’archeologia pubblica: 50.000 euro per la ricerca

Le Università di Bari e Foggia riceveranno 50.000 euro per continuare le attività di scavo, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di Siponto. Questa iniziativa coinvolge decine di studenti italiani e stranieri, animando un progetto di archeologia pubblica che non solo arricchisce la comunità locale, ma attira migliaia di visitatori, trasformando Siponto in un punto di riferimento culturale della Puglia.

“Grazie al mio impegno e alla sua condivisione con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vice presidente Raffaele Piemontese, l’assessore al Bilancio Fabiano Amati e l’intero gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, anche quest’anno, l’attenzione alla comunità manfredoniana sarà tangibile e produrrà buoni frutti”.

Lo scrive Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.