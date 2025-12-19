L’assemblea dei soci di ASE S.p.A. segna un passaggio politico e amministrativo di rilievo per la città di Manfredonia. Con il via libera alle assunzioni necessarie a garantire il turnover, l’azienda pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti potrà finalmente rafforzare la propria struttura organizzativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Si tratta di un risultato maturato al termine di mesi di lavoro, approfondimenti e verifiche normative, portati avanti dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di operare nel pieno rispetto della legge e assicurare trasparenza, efficienza e continuità operativa. Lo sblocco del turnover rappresenta infatti uno strumento essenziale per rinnovare l’organico, rispondere alle esigenze operative dell’azienda e garantire un servizio pubblico più efficace.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha sottolineato la portata del provvedimento, ricordando le difficoltà affrontate nel percorso decisionale. «Abbiamo attraversato momenti complessi e assunto decisioni non facili – ha dichiarato – ma sempre con l’obiettivo di garantire alla città un servizio pubblico più efficiente e di qualità. Ora è necessario guardare avanti con rinnovato slancio».

Sulla stessa linea l’assessora all’Ambiente, Maria Rita Valentino, che ha definito quello odierno «un risultato politico importante», frutto di un lavoro costruito con pazienza, competenza e senso di responsabilità. «Non è stato un percorso semplice – ha spiegato –. Abbiamo scelto consapevolmente di approfondire, studiare e valutare ogni passaggio perché crediamo fortemente nel ruolo strategico dell’azienda pubblica. ASE S.p.A. va rafforzata, governata e messa nelle condizioni di funzionare meglio».

Valentino ha inoltre ribadito il ruolo centrale della politica nell’indirizzo e nel governo delle partecipate pubbliche. «La politica deve tornare a esercitare fino in fondo la propria funzione di indirizzo, assumendosi la responsabilità delle scelte. Questo è solo un punto di partenza: il lavoro continuerà con ancora maggiore determinazione».

L’Amministrazione comunale, intanto, guarda già al futuro. È infatti in corso la redazione di un piano industriale solido e credibile, con obiettivi chiari e misurabili, capace di delineare una strategia di lungo periodo per ASE S.p.A. Un documento che dovrà individuare azioni concrete e risorse adeguate, ponendo le basi per un rilancio strutturale dell’azienda e per un miglioramento stabile del servizio di raccolta dei rifiuti a beneficio della comunità.