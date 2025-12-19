L’approvazione delle assunzioni necessarie a garantire il turnover in ASE S.p.A. segna un passaggio rilevante per la città di Manfredonia e per la qualità di un servizio pubblico essenziale come la raccolta dei rifiuti. Un risultato tutt’altro che scontato, frutto di un lavoro lungo e complesso, spesso attraversato da scelte difficili, che il Partito Democratico ha sostenuto con senso di responsabilità grazie all’impegno costante dell’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino.

Si tratta, però, di un traguardo parziale. Il via libera al turnover rappresenta una condizione necessaria per dare nuova linfa all’azienda, rinnovarne l’organizzazione, migliorare l’efficienza dei servizi e tutelare il lavoro. Ma non può e non deve essere considerato un punto di arrivo. Senza una direzione politica chiara e una visione di medio-lungo periodo, il rischio è che questo intervento resti una risposta episodica, incapace di produrre un vero cambiamento.

Il Partito Democratico rivendica con forza una linea che mette al centro il ruolo pubblico di ASE, la trasparenza delle procedure, il rispetto rigoroso delle regole e la valorizzazione delle competenze. Il turnover deve diventare uno strumento di rinnovamento reale, inserito in politiche aziendali coerenti, verificabili e ispirate ai principi di equità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Oggi più che mai ASE ha bisogno di una strategia industriale credibile, fondata su obiettivi misurabili, tempi certi e risorse adeguate. Un piano capace di affrontare in modo strutturale i nodi della qualità del servizio, della sostenibilità ambientale, della tutela dei lavoratori e del miglioramento concreto della raccolta dei rifiuti. È su questo terreno che si misura la capacità della politica di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità.

Il centrosinistra ha il dovere di proseguire con determinazione su questa strada, senza accontentarsi di risultati intermedi e senza arretrare di fronte alle difficoltà. Rafforzare ASE significa rafforzare il servizio pubblico, difendere l’interesse collettivo e restituire fiducia ai cittadini.

Il Partito Democratico di Manfredonia continuerà a esserci, con serietà e passione, affinché questo primo passo si trasformi in un vero percorso di rilancio, all’altezza delle aspettative della città e dei valori che da sempre ne guidano l’azione politica.