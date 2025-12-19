Edizione n° 5920

BLINDATO CERIGNOLA “Assalto armato” a convoglio sulla SS16: rapinato carico di sigarette sotto scorta (foto video)

È quanto accaduto stamani lungo la strada statale 16, all’altezza del chilometro 717, in direzione sud, nel territorio agricolo del comune di Cerignola

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
Cerignola // Cronaca //

Un assalto armato in pieno giorno, pianificato nei minimi dettagli e messo a segno con modalità paramilitari.

È quanto accaduto stamani lungo la strada statale 16, all’altezza del chilometro 717, in direzione sud, nel territorio agricolo del comune di Cerignola. Erano da poco passate le ore 9 quando un commando composto da almeno tre malviventi, con il volto travisato e armati di armi da fuoco, è entrato in azione prendendo di mira un mezzo di una ditta di logistica impegnato nel trasporto di un ingente carico di sigarette.

Il camion viaggiava all’interno di un convoglio protetto da guardie giurate, ma la presenza della scorta non ha scoraggiato i rapinatori. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i banditi avrebbero sbarrato improvvisamente la strada al mezzo pesante, costringendo l’autista a fermarsi. Ne è seguita una fase estremamente concitata durante la quale i rapinatori hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco in direzione del personale di vigilanza, con l’evidente intento di intimorire le guardie e neutralizzare qualsiasi tentativo di reazione.

I colpi, esplosi a scopo intimidatorio, hanno creato attimi di forte tensione e paura. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’azione è stata sufficientemente violenta da permettere ai criminali di portare a termine il colpo. Dopo aver affiancato i mezzi del convoglio, il commando è riuscito a impossessarsi dell’intero carico di sigarette trasportato dal corriere, un bottino di elevato valore economico.

Ultimata la rapina, i malviventi si sono dileguati rapidamente a bordo di due autovetture di grossa cilindrata, entrambe di colore scuro, imboccando la statale in direzione sud e facendo perdere le proprie tracce. La fuga è avvenuta in pochi istanti, segno di una perfetta conoscenza del territorio e di un piano studiato nei dettagli.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le indagini. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia di Stato, supportati dai Carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tratto stradale e nelle aree circostanti.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

